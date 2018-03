Plenković: Neću dopustiti da neki koriste Istanbulsku konvenciju kao sredstvo za sasvim druge političke svrhe

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da će se proces ratifikacije Istanbulske konvencije nastaviti, da su Vlada i on kao premijer vrlo jasno u prijedlogu zakona kroz interpretativnu izjavu kazali što Hrvatska podrazumijeva u vezi sa sadržajem te konvencije, negiravši pojedine stavove političkih aktera da su interpretativne izjave bezvrijedne.

Smatra i da je potvrđivanjem konvencije kroz interpetativnu izjavu otklonjen strah ili njezina kriva tumačenja konvencije, jer onaj tko si uzme malo truda pa pročita dokument, taj može shvatiti da nema skrivenih zamki u konvenciji koje bi njezinom ratifikacijom dovele do redefinicije braka, pravne obveze uvođenja trećeg spola.

"Priča da će Istanbulska konvencija dovesti do nekog društva koje će poznavati roditelja 1 i roditelja 2 je – obmana. To nije točno i to se nije dogodilo niti u Njemačkoj, nije se dogodilo niti u Italiji i ne vidim kako to kolegama, pa i iz obitelji Europskih pučana, u njemačkom ili talijanskom parlamentu nije predstavljalo problem da izglasaju ovu konvenciju", kazao je Plenković.

Također je rekao da je obmana i to da je HDZ promijenio svoj politički stav. "To nije točno i takva tvrdnja ne stoji", ustvrdio je.