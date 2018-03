Tko je Marija Lukačin, majka šestero djece koja je grmjela protiv Plenkovića

'Ja znam čitati i meni ne treba Andrej Plenković interpretirati što sam pročitala', grmjela je Marija Lukačin pred tisućama prosvjednika protiv ratifikacije Istanbulske konvencije u subotu na glavnom zagrebačkom trgu. Iako je Lukačin posljednjih dana postala zaštitno lice inicijative Hrvatska protiv Istanbulske, o svom angažmanu, poslu i obitelji ne želi govoriti. No otkrili smo neke pojedinosti iz njezinog života

Zanimljivo je da je prosvjed u ime inicijative najavila Rozalija Bartolić , predsjednica Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata RH za grad Zagreb i Zagrebačku županiju, da bi se nekoliko dana kasnije Bartolić posve izgubila iz medijskog prostora, a glavnu konferenciju za medije uoči prosvjeda održalo je troje, javnosti do tada nepoznatih ljudi, među njima najistaknutija Marija Lukačin koja je održala i govor na prosvjedu .

Marija Lukačin do prije nekoliko dana bila je javnosti potpuno nepoznata da bi se prometnula u zaštitno lice inicijative čiji je subotnji prosvjed okupio pet tisuća, prema policijskim računicama, do 50 tisuća prosvjednika, prema tvrdnjama samih organizatora.

Ako je suditi prema javno dostupnim podacima, Lukačin se školovala na Zdravstvenom učilištu, smjer farmacija od 1999. do 2002. godine, a deset godina kasnije upisuje Visoku školu za informacijske tehnologije.

Iako je poznato kako je majka šestero djece te kako je vlasnica IT tvrtke, što je sama istaknula, više detalja o njoj nije poznato. Pokušali smo s njom stupiti u kontakt, no nismo uspjeli dok osobe njoj bliske kažu kako ne misli davati previše izjava.

Upravo je IT sektor njezina domena u kojoj je poslovno povezana sa svojim suprugom Kristijanom Lukačinom. Od 2005. do 2015. radi u tvrtki Nosco koja se kasnije transformira u tvrtku Websolution Agency , registriranu pod imenom Web rješenja d.o.o., u kojoj je njezin suprug suvlasnik. Tvrka ima 17 zaposlenih , a prema posljednjim dostupnim podacima, u 2016. ostvarila je prihode od gotovo tri i pol milijuna kuna, uz dobit od 33 tisuće kuna.

Uz sve to, Lukačin piše kolumnu pod nazivom Mama za pet. Iz njezinih tekstova može se zaključiti kako stigne raditi, imati za današnje prilike velik broj djece i baviti građanskim aktivizmom.

'Pitaju me drugi roditelji kako su djeca u školi? Odgovaram da ne znam, imam osjećaj da je sve u redu. Pitaju me koje lektire imaju i kako stignu odraditi sve obaveze? Opet odgovaram da ne znam, jer imam osjećaj da je sve u redu. Da nije, sigurna sam da bih znala jer imam takav odnos s djecom, bar za sada. Ljudima je nevjerojatno da ja ne sjedim svaku večer sa njima i učim ih, da ne pišemo zadaće zajedno, da ne znam što im je za lektiru i da me iskreno nekako niti nije briga dok sve ide glatko. Ali znam skoro pa sve dogodovštine iz razreda, znam svaki novi vic koji su čuli u školi, znam svakog njihovog prijatelja – ako ne po izgledu onda po imenu i po pričama', piše Lukačin.



Uz to, djecu su naučili da za sobom pospremaju i pomažu u kućanskim poslovima.

'Djecu treba pustiti da budu oni, da budu samostalni u svojim obavezama ali isto tako da znaju gdje i kada će se obratiti za pomoć ako igdje u životu pogriješe, bilo to sada ili kasnije. Ne želim biti mama koja će im, kako se kaže, visiti nad glavom i gušiti ih svojim prisutstvom', piše Lukačin u kolumni pod naslovom: Mama koja baš i ne brine previše.