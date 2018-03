U pripremu Zakona o pobačaju bit će uključena i Katolička crkva, najavio je ministar zdravstva Milan Kujundžić govoreći o problemima hrvatskog zdravstvenog sustava

'Okupljamo stručnjake koji će reći svoje mišljenje o tom pitanju. S jedne strane treba čuvati život od začeća, to je moj stav, a s druge okupiti sva mišljenja i smisao je da bude što manje pobačaja', odgovorio je on.

Do usklađenja Zakona o pobačaju s Ustavom ostalo je godinu dana. No kada će on biti gotov, pitali su ministra zdravstva Milana Kujundžića na N1 .

Kaže kako mu 'nije bilo teško dići ruku u Vladi' za Istanbulsku konvenciju jer je u osnovi ona zaštita od nasilja u obitelji.

'Da sam imao osobno dilemu da radim nešto loše za Hrvatsku, digao bih ruku isti tren. Rekao sam i ranije da se u Konvenciji zrcali mogućnost za takozvanu rodnu ideologiju. I sigurno će pojedinci i skupine to znati zlorabiti. No to ne obvezuje Hrvatsku, a na tome tragu je i izjava. Iako neki kažu da izjava nema pravnu težinu, možda i nema, ali njome se Hrvatska određuje. Ako će nešto pozitivno donijeti Konvencija o zaštiti od nasilja, onda je treba podržati. To su procesi koji se događaju u svijetu i ne možemo ostati zarobljeni u vremenu', odgovorio je ministar Kujundžić.