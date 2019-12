Plenković: Najvažnija je poruka kompromisa sa sindikatima da su djeca danas u školi

Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak kako je najvažnija poruka kompromisnog sporazuma sa sindikatima obrazovanja da su djeca danas u školi, što je odgovornost Vlade i njega kao premijera

'Mislim da je najvažnije da su djeca danas u školi, to je odgovornost Vlade i moja odgovornost da se normalizira sustav obrazovanja, i to je, što se tiče jučerašnjeg kompromisa, najvažnija poruka', rekao je Plenković koji je sudjelovao na konferenciji 'Izazovi u mobilnosti mladih osoba s invaliditetom'.

Idućih dana razgovori s drugim sindikatima

Po pitanju financijske održivosti dogovor sa sindikatima je kompromisno rješenje koje omogućuje da idemo naprijed, a idućih dana će se odvijati i razgovori s predstavnicima sindikata policije i drugima.

'Situaciju smo riješili, a dolazit će i drugi, ali ćemo razgovarati, i sa sindikatima policije, i sa liječnicima imamo već danas sastanak', kazao je.

Naglasio je kako je sadašnji sustav plaća po nizu osnova nepravedan i nelogičan, te zahtjeva cjelovito analiziranje i razmatranje i donošenje novoga sustava koji će 0adresirati te nepravičnosti na dobar način'.

Možemo to nastaviti raditi ovako fragmentirano, pa ćemo samo graditi na jednoj stečevini koja je puna usporedbi, koje su možda legitimne, ali nisu sagledane u cjelini. I zato smo kao Vlada cijelo vrijeme odabrali, kao temeljni put povećanja plaća, pregovore sa sindikata o osnovici kroz temeljne kolektivne ugovore', istaknuo je Plenković.

Dodao je kako je postignuće u četiri godine njegove Vlade da na održiv način povećaju plaće za 18,3 posto. 'To je bila naša agenda cijelo vrijeme, u tome smo uspjeli i to je dobro', rekao je.

'Nije isto mijenjati koeficijente u nekom sustavu gdje je 5, 10, 15, 100, ili 2000 ljudi poput sustava socijalne skrbi, ili ići prema sustavu koji ima ukupno 90 tisuća ljudi, to je igra velikih brojeva i moramo voditi računa o održivosti', naglasio je premijer.

Dodao je kako ministar unutarnjih poslova Davor Božinović cijelo vrijeme razgovara sa sindikatima policije te kako ih nisu zaboravili.

Putovanje u Helsinki apsolutno nije sporno

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo je u utorak da neće pokrenuti postupak protiv Plenkovića i više ministara zbog putovanja Vladinim zrakoplovom u Helsinki prošle godine jer im nisu dostavljeni potrebni dokumenti. Premijer je o tome kazao kako 'apsolutno ništa nije bilo sporno'.

'Ponavljam, vidjeli ste isti takav Kongres u Zagrebu, vidjeli ste podatke, vidjeli ste službene sastanke u Vladi. Prema tome, ja ne znam na koji način da objasnim ako je nešto nesporno po svim mogućim osnovama bude predmet interesa', kaže Planković.

Dodao je da kao Vlada ne vide niti jedan logički i valjan razlog da to uopće bude predmet interesa Povjerenstva. 'Nema tu ničeg spornog, to smo rekli prije godinu dana, to govorimo i sada', dodao je.

O najavama da će SDP u Saboru pokrenuti opoziv ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak, rekao je kako to nije vidio stoga ne može komentirati.