Plenković: Milanović je huškač koji godinama laže

“Milanović je huškač, čovjek godinama laže o mojoj obitelji, o mom pokojnom ocu i laže o meni i to baca u eter. Dio ljudi koji je neinformiran, poluinformiran, informiran iz iskrivljenih izvora misli da je to što on govori istina”, rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Osvrnuo se time na Milanovićev komentar od subote, kada je ustvrdio da Plenković izjavama o prijetnjama koje doživljava radi medijski show i maltretira javnost. Ustvrdio je da je razlika između njegove pozicije i pozicije vlade u činjenici da se teroristički napad 2020. dogodio ispred Banskih dvora, a ne Pantovčaka.