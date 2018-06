Plenković: Jasno je koja ekipa stoji iza referenduma i tko ih podržava. Tu je i Živi zid. Šampioni protiv cijepljenja. Sjajna ekipa

Premijer Andrej Plenković gostujući u Dnevniku Nove TV potvrdio je je kako će od 1. siječnja 2019. godine PDV umjesto 25 biti 24 posto

Upitan hoćemo li prije imati veće plaće ili manji PDV kazao je da to nije ili – ili.

'I uopće ne vidim zašto se ta rasprava vodi u smislu ili – ili. Dakle, mi smo kao stranka imali izborni program koji je kazao 2016. da ćemo biti prva Vlada koja će smanjiti opću stopu PDV-a. Nismo rekli da će to biti odmah nego vjerojatno sukcesivno. Mislimo da smo sada u situaciji da možemo to predizborno obećanje realizirati od 1. siječnja 2019. Izgledno je u ovom trenutku, još čeko vidjeti sve scenarije kakav je utjecaj svega toga na prihodnu stranu proračuna. Dakle, vi znate da od PDV-a Hrvatska godišnje skupi 50 milijardi kuna. Znači to je ozbiljan iznos. Mi smo jedna od zemalja s najvećom stopom PDV-a', kazao je Plenković.

Na pitanje kakve su garancije da će trgovci smanjiti PDV na robu kazao je da one ne postoje.

'Nemate garancije ni kad smanjite namete na plaće recimo, na dohodak da će vam u konačnici neto plaća biti veća. Ovdje je trenutak u kojem svim moramo biti odgovorni. Što je cilj Vlade, što je cilj naše ekonomske politike, što je cilj svega onoga što radimo? Da ljudi imaju veću plaću i da imaju kvalitetniji standard života. To je naš cilj', istaknuo je.