Plenković izvoznicima obećao rezanje poreza i bolje povlačenje europskog novca

Premijer Andrej Plenković u petak je rekao da se radi na poreznoj reformi, pri čemu smanjenje stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) za jedan postotni bod neće biti jedina mjera, nego dio mjera koje neće dovesti u ugrozu prihodnu stranu proračuna, a izrazio je i očekivanje da će Hrvatska do kraja ove godine postići stopu ugovorenih projekata koji se financiraju iz EU fondova od 60 posto

"To su vrlo ohrabrujući i sjajni rezultati i uvjeren sam da ćete na tom tragu nastaviti raditi i vašu proizvodnju, i vaše poslovne planove, i vašu spretnost i znanje da budete prisutni na tržištima svijeta", kazao je Plenković.

Plenković je na 13. konvenciji Hrvatskih izvoznika čestitao svim dobitnicima nagrade "Zlatni ključ", ocijenivši da je to njihov veliki uspjeh i dio doprinosa ukupnim izvoznim rezultatima Hrvatske u 2017. godini, koji su porasli za 14 posto u odnosu na 2016. godinu, iznad 14 milijardi kuna .

Kako bi dodatno poboljšala uvjete poslovanja poduzetnika, politika Vlade bit će usmjerena na tri prioritetna područja - povoljnije, sigurnije i predvidljivije poslovno okruženje; tehnološku i inovacijsku sposobnost poduzeća radi podizanja kvalitete izvoza; i učinkovitu i javnu upravu i pravosuđe kroz učinkovitiju i digitaliziranu funkciju.

Osvrnuvši se u svom govoru na poreznu reformu, Plenković je izjavio da se na njoj radi, da će biti spremna tijekom jeseni, a stupit će na snagu iduće godine.

Najavio je da će, sukladno najavljenome u izbornom programu, smanjiti opću stopu PDV najmanje za 1-postotni bod. "No, to neće biti jedina mjera, bit će to dio mjera koje neće dovesti u ugrozu prihodnu stranu proračuna. Naprotiv, smatramo da ćemo kombinacijom mjera omogućiti i kvalitetnije prihode i na taj način smanjiti i fiskalni pritisak i na porezne obveznike i na poduzeća, svim mjerama učiniti hrvatske izvoznike konkurentnima. Stoga ćemo u narednom razdoblju gledati što sve možemo učiniti kada je riječ o opterećenju na plaće", istaknuo je Plenković.