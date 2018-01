Plenković: Izjava ministrice Murganić nije bila najsretnija

Premijer Andrej Plenković komentirao je izjavu ministrice Nade Murganić o slučaju Tomašević kazavši da nije bila nasretnija

'Htio bih vratiti priču nazad. Kad je došlo do javne objave informacije o problemima Tomaševićeve supruge , HDZ je donio odluku da raspusti organizaciju u Požeško-slavonskoj županiji. Vrlo jasne poruke smo poslali županu Tomaševiću. Jednoglasno smo riješili da se Tomaševića bezuvjetno isključi iz stranke. Reagirali smo vrlo čvrsto i odlučno.

Što se tiče postupka, to je stvar pravosuđa na koji ni ja, ni Vlada ne možemo utjecati. Izjava ministrice nije bila najsretnija, ali što se tiče teme suzbijanja nasilja u obitelji, pozicija nam je jasna i čvrsta', kazao je Plenković, javlja N1.

Podsjetimo, dan ranije ministrica Murganić je komentirajući odluku Mare Tomašević da povuće tužbu za nasije u obitelji protiv supruga tada još uvijek HDZ-ova župana Alojza Tomaševića kazala da je to tako u braku.

'U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila", poručila je Murganić novinarima nakon sjednice Vlade.