Plenković i Žalac tvrde da nismo loši u korištenju europskih fondova: To govore ljudi koji niti čitaju, niti znaju

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ocijenio je u utorak u Novoj Gradiški, gdje je predsjedao 8. sjednicom Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, da je Projekt Slavonija bio krajnje potreban za razvoj Slavonije, što, po njemu, najbolje pokazuje visoki postotak ugovorenosti i isplaćenih financijskih sredstava u sklopu tog projekta.

'Iznimno sam zadovoljna rezultatima, posebice da je, osim europskih sredstava, 1,8 milijardi kuna uloženo kroz državni proračun za dvije godine trajanja Savjeta, i to su jako dobro rezultati', ocijenila je Žalac. Kako je rekla, i Europska komisija je prepoznala nastojanja Vlade u povlačenju novca iz EU.

Na primjedbu novinara da su iz Svjetske banke uputili i određene kritike na dinamiku povlačenja financijskih sredstava iz EU, Gabrijela Žalac je rekla da ju te kritike 'raduju i apsolutno su dobro došle'.

'Zato su i tu, da kao objektivni promatrači utvrde sve ono što bismo možda mogli još bolje učiniti', odgovorila je, ističući kako nitko nema pravo iznositi lažne podatke i obmanjivati javnost da je Hrvatska loša u korištenju europskih fondova. 'Naprotiv, jako smo dobri, možda čak i među boljima', ocijenila je ministrica Žalac.

S njom se složio i premijer, koji je u vezi s prozivkama kritičara kako je Hrvatska na dnu po realizaciji EU fondova ustvrdio kako je riječ o ljudima koji 'niti čitaju, niti znaju', a za one koji javno govore da više dajemo nego dobivamo rekao je kako govore laži.

'Ako smo u europski proračun do sada uplatili nešto više od 19 milijardi kuna od 1. srpnja 2013., ako smo istodobno povukli više od 34 milijarde kuna, i to one koje su sjele u državi proračun, to znači da smo u plusu 14,4 milijarde kuna. Oni koji idu u medije i govore da više dajemo nego dobivamo jednostavno govore laži, i to tako treba reći', poručio je, dodajući da u javnom prostoru ima onih koji 'ne znaju i svjesno manipuliraju' te kako vjeruje da hrvatski narod to prepoznaje i da će ljudi to vidjeti.