Plenković: HDZ je najjača politička stranka u zemlji i to je poticaj da bude još odgovornija

Zagrebački HDZ obilježio je u četvrtak 29. obljetnicu osnutka, a predsjednik hrvatske Vlade i stranke Andrej Plenković rekao je na svečanosti kako je HDZ najjača politička stranka u Hrvatskoj i to je poticaj da bude još odgovornija, ustrajnija, angažiranija i učinkovitija na ostvarivanju svojih ciljeva

'HDZ je najjača politička stranka u zemlji, unatoč tome da smo u mandatu ove vlade zakoračili u treću godinu obnašanja ove odgovorne uloge za domovinu, rejting HDZ je toliko viši od SDP-a kao glavne opozicijske stranke da je on došao praktički na duplo, to nismo imali godinama', kazao je Plenković. Naglasio je kako je to poticaj da na lokalnoj i nacionalnoj razini HDZ bude još odgovorniji, ustrajniji, angažiraniji i učinkovitiji na ostvarivanju svojih ciljeva .

Kao glavne ciljeve izdvojio je jačanje nacionalne sigurnosti, gospodarstva, društvene solidarnosti i političke stabilnosti.

Posebno je pohvalio rad Hrvatskog sabora koji je u zadnjih 12 radnih dana usvojio niz zakona istaknuvši kako se tu pokazuje razlika između HDZ-a i drugih stranka.

'Vidite gdje radimo razliku između HDZ-a i drugih stranaka - dok su drugi incidentni, rade stalno neku krizu, rade dramu, a u zadnje vrijeme i grublje se ponašaju prema dužnosnicima koji predsjedavaju Saborom, HDZ je kao što je i planirao, donio rebalans proračuna i proračun, mirovinsku i poreznu reformu, objedinio brojne agencije.......', rekao je Plenković.