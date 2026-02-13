Plenković govorio o narušenim odnosima Europe i SAD-a pod Trumpom

'Činjenica je da se svijet mijenja, da su tradicionalna savezništva malo manje čvrsta nego ranije, da ima puno kriza, ratova, agresije, kršenja međunarodnog prava, da cijeli globalni sustav upravljanja koji počiva na multilateralizmu i poštivanju vladavine prava ima u ovom trenutku ozbiljne nedostatke', rekao je Plenković.

U izjavi novinarima na marginama sigurnosne konferencije u Muenchenu, Plenković je rekao da europski partneri i dalje pružaju ruke SAD-u, no da tek treba vidjeti kako će se suradnja dalje razvijati.

Trump je u prvoj godini mandata svrgnuo venezuelskog predsjednika, drugim zemljama Latinske Amerike zaprijetio sličnim postupcima, uveo carine saveznicima i suparnicima te otvoreno govorio o aneksiji Grenlanda, potez koji bi zapravo doveo do kraja NATO-a.

'Zato je važno da oni koji su privrženi demokraciji, temeljnim načelima na kojima počiva međunarodni poredak nakon Drugog svjetskog rata budu i dalje na istoj strani. To je ono što Hrvatska želi i za što se zalaže', dodao je.

Tradicionalni skup svjetskih čelnika u glavnom gradu Bavarske odvija se u vrijeme narušenih transatlantskih odnosa pod Trumpom čiji su potezi u prvoj godini mandata izazvali zabrinutost partnera u NATO-u. Otvarajući skup, njemački kancelar Friedrich Merz se ranije u petak zauzeo za snažniju i sigurnosno samostalniju Europu te pozvao Sjedinjene Države da zajedno poprave povijesno snažne veze.

Merz je priznao da podjele postoje i istaknuo da 'borba MAGA (Make America Great Again) kulture u SAD nije naša borba i ne vjerujemo u carine i protekcionizam, nego u slobodnu trgovinu'. No, obje strane Atlantika moraju znati da smo zajedno snažniji, istaknuo je kancelar pred okupljenim čelnicima, uključujući visoke američke dužnosnike.

Američku viziju globalnih i odnosa s Europom iznijet će u subotu u Muenchenu državni tajnik SAD-a Marco Rubio.

S njime se Plenković bilateralno sastao na marginama konferencije i novinarima kasnije izjavio da su istaknuli odličnu obrambenu suradnju dviju država, budući da SAD značajno sudjeluje u opremanju hrvatske vojske dok prelazi s istočne na zapadnu tehnologiju.

Spomenuo je i uspješnu suradnju u energetici, posebno ulaganja i dizanje kapaciteta LNG terminala u Omišlju gdje oko 66 posto brodova dolazi iz SAD-a.