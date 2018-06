Odbor za Ustav donio zaključak o potpisima inicijative 'Narod odlučuje'

U Hrvatskom saboru u srijedu je održana sjednica saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, na čijem su dnevnom redu bila referendumska pitanja građanske inicijative 'Narod odlučuje' za promjenu izbornog sustava te je donesen zaključak da se referendumski potpisi pošalju Vladi na provjeru. Zaključak sada ide na saborsko glasovanje

Peđa Grbin (SDP) je na sjednici kazao da je neprihvatljivo na referendumu odlučivati o smanjenju prava manjinama, ali poštujući proceduru SDP će podržati zaključak u kojem se od Vlade traži utvrđivanje broja potpisa i jesu li vjerodostojni. No naglasio je da će klub SDP-a tražiti od Ustavnog suda ocjenu jesu li pitanja usklađena s Ustavom. Arsen Bauk (SDP) je također zatražio da se provjeri jesu li potpisi sakupljeni u skladu sa zakonom zbog toga što su predani znatno nakon isteka roka do kojeg ih je bilo dopušteno prikupljati.

Robert Podolnjak (Most) kazao je da mu nedostaje u predloženom zaključku rok za provjeru broja potpisa iako on nije definiran zakonom. Mostovac koji podržava ovu referendumsku inicijativu je postavio i pitanje o broju birača koje imamo u Hrvatskoj jer, prema njegovim podacima koje temelji na službenim brojkama DIP-a, u Hrvatskoj ima 3,5 milijuna birača dok Ministarstvo uprave tvrdi da ih je 3,74 milijuna. Na to mu je odgovorio Bauk da nije dobro zbrojio jer je zanemario birače iz XII. manjinske izborne jedinice, dok mu je Grbin rekao da se ni ne čudi da je zanemario manjine s obzirom na način na koji su referendumska pitanja postavljena.