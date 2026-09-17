Novinarka 'bocnula' Vučića: 'Kako ide pakiranje? Nosite li i ćacilend, šatore i kriminalce?'

Uz očekivano pitanje o presudama, prenosi Dnevnik.hr , postavila je i pitanje o Vučićevom skorom odlasku s mjesta predsjednika Srbije.

Jedna od novinarki koja se javila i postavila pitanje bila je i novinarka N1, Žaklina Tatalović .

Tijekom obraćanja građanima nakon presude Hashimu Thaciju i drugim čelnicima OVK-a, Vučić je izdvojio vrijeme i za odgovaranje na novinarska pitanja.

Upitala ga je kako napreduje pakiranje za odlazak s dužnosti te hoće li 27. rujna sa sobom ponije ti samo knjige ili će s njegovim odlaskom biti uklonjeni i 'ćecilend, šatori i kriminalci koji mu stoje pod prozorom'.

Vučić joj je odgovorio u svom stilu. Da bi volio da su ju 'odgojili malo ljepše' i 'naučili elementarnoj pristojnosti'.

'Držat ću se kao predsjednik, tako ću vam odgovarati, a drugačije ću od 28.', odgovorio joj je Vučić i nastavio: 'Što se pakiranja tiče, nosim sve svoje stvari. Uspio sam sa svojim timom podići Srbiju, kao feniks iz pepela. Uz sve pogreške i puno problema. Što se tiče smeća, sve vraćamo'.

Zatim je među svojim papirima izvukao fotografiju na kojoj su bili bedževi podrške studentima. Vučić je rekao da je to ono što je novinarka N1 pokušala unijeti u dvoranu.

'U ovu je dvoranu zabranjeno ulaziti u bermudama i nepristojno odjeven. A ovo je Žaklina Tatalović pokušala unijeti, zajedno sa psovkama, valjda kako bi napravila svoj performans, pa su joj nakratko zadržani', rekao je Vučić, prenosi Dnevnik.hr.

Zanimljivo, odgovor na pitanje o 'ćacilendu' nije dao.