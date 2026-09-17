FOTO/VIDEO Noć nereda u Prištini: Gađali sjedište EULEX-a kamenjem, dio krova zahvatio požar

Prosvjedi u Prištini zbog osuđujućih presuda bivšim čelnicima OVK-a nastavili su se i tijekom noći. Demonstranti su oko ponoći ponovno kamenjem gađali sjedište EULEX-a na periferiji grada, a prema izvještaju Koha ditore zapalio se i manji dio krova zgrade

Prosvjedi su nastavljeni nakon što su Specijalizirana vijeća Kosova u Haagu prvostupanjski osudila Hashima Thaçija, Jakupa Krasniqija, Kadrija Veselija i Rexhepa Selimija za ratne zločine. Demonstranti su nosili albanske zastave i zastave OVK-a te palili dimnu pirotehniku. Tijekom okupljanja više se puta moglo čuti skandiranje: ‘Smrt izdajnicima, sloboda osloboditeljima.’

#Kosovo #Serbia | #BREAKING Fire at EULEX offices: individuals threw molotov cocktails at the building.



Protests are ongoing tonight in front of the building of the so-called Kosovo government in Priština. A fire has broken out at the EULEX offices, with flames visible from the… https://t.co/XLe03Wuu3v pic.twitter.com/cowakMBmfK — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) September 16, 2026

Kamenjem na EULEX, zapalio se dio krova Najozbiljniji incident dogodio se oko ponoći kod sjedišta EULEX-a na periferiji Prištine. Prosvjednici su zgradu ponovno gađali kamenjem, a Koha ditore izvijestila je da je izbio požar na manjem dijelu krova. Kosovska policija istodobno je nastavila pojačano osiguravati objekte vlade u središtu Prištine. Privedena su dvojica demonstranata, od kojih je jedan zadržan 48 sati.

#Kosovo #Serbia | #BREAKING Fire at EULEX offices: individuals threw molotov cocktails at the building.



Protests are ongoing tonight in front of the building of the so-called Kosovo government in Priština. A fire has broken out at the EULEX offices, with flames visible from the… https://t.co/XLe03Wuu3v pic.twitter.com/cowakMBmfK — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) September 16, 2026

Traže reakciju vlade i parlamenta Prosvjednici od kosovske vlade i parlamenta traže da javno iznesu stav o presudi te objave što namjeravaju poduzeti nakon osude četvorice bivših čelnika OVK-a.

Kosovo: Thousands took to the streets in Pristina after The Hague convicted four former KLA leaders of war crimes — Thaçi and Krasniqi got 25 years each, Veseli 18, Selimi 13 — for the murder of 96 people, torture of 303, and detention of 385+ during the 1998-99 Kosovo war.… pic.twitter.com/cpGZE5xzwv — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026

Najavili su nastavak prosvjeda, poručujući da neće šutjeti pred odlukom suda koju smatraju nepravednom. Nezadovoljstvo presudom izbilo je još tijekom njezina izricanja u srijedu, kada su tisuće ljudi na velikom ekranu u središtu Prištine pratile događaje iz Haaga. Nakon objave kazni dio okupljenih krenuo je u prosvjednu šetnju.

Prosvjedi pred EULEX-om u Prištini Izvor: Profimedia / Autor: Erkin Keci / AFP / Profimedia







+4 Prosvjedi pred EULEX-om u Prištini Izvor: Profimedia / Autor: Erkin Keci / AFP / Profimedia

Thaçiju i Krasniqiju po 25 godina Specijalizirana vijeća Kosova osudila su Thaçija i Krasniqija na po 25 godina zatvora, Veselija na 18, a Selimija na 13 godina, uz uračunavanje vremena već provedenog u pritvoru.

Deo demonstranata koji su se kasno sinoć razišli sa Trga „Skenderbeg“ u Prištini ponovo je otišao pred objekat EULEX-a u Industrijskoj zoni Priština–Kosovo Polje, gde su ka zgradi bacane kamenice, drugi predmeti i pirotehnička sredstva. Prištinski mediji sa lica mesta javili su… pic.twitter.com/F26XOqGqf2 — KoSSev/Kosovo Sever portal (@KoSSevnews) September 16, 2026