NAKON PRESUDE THACIJU

FOTO/VIDEO Noć nereda u Prištini: Gađali sjedište EULEX-a kamenjem, dio krova zahvatio požar

M. Šurina

17.09.2026 u 08:48

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Erkin Keci / AFP / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Prosvjedi u Prištini zbog osuđujućih presuda bivšim čelnicima OVK-a nastavili su se i tijekom noći. Demonstranti su oko ponoći ponovno kamenjem gađali sjedište EULEX-a na periferiji grada, a prema izvještaju Koha ditore zapalio se i manji dio krova zgrade

Prosvjedi su nastavljeni nakon što su Specijalizirana vijeća Kosova u Haagu prvostupanjski osudila Hashima Thaçija, Jakupa Krasniqija, Kadrija Veselija i Rexhepa Selimija za ratne zločine.

Demonstranti su nosili albanske zastave i zastave OVK-a te palili dimnu pirotehniku. Tijekom okupljanja više se puta moglo čuti skandiranje: ‘Smrt izdajnicima, sloboda osloboditeljima.’

vezane vijesti

Kamenjem na EULEX, zapalio se dio krova

Najozbiljniji incident dogodio se oko ponoći kod sjedišta EULEX-a na periferiji Prištine. Prosvjednici su zgradu ponovno gađali kamenjem, a Koha ditore izvijestila je da je izbio požar na manjem dijelu krova.

Kosovska policija istodobno je nastavila pojačano osiguravati objekte vlade u središtu Prištine. Privedena su dvojica demonstranata, od kojih je jedan zadržan 48 sati.

Traže reakciju vlade i parlamenta

Prosvjednici od kosovske vlade i parlamenta traže da javno iznesu stav o presudi te objave što namjeravaju poduzeti nakon osude četvorice bivših čelnika OVK-a.

Najavili su nastavak prosvjeda, poručujući da neće šutjeti pred odlukom suda koju smatraju nepravednom.

Nezadovoljstvo presudom izbilo je još tijekom njezina izricanja u srijedu, kada su tisuće ljudi na velikom ekranu u središtu Prištine pratile događaje iz Haaga. Nakon objave kazni dio okupljenih krenuo je u prosvjednu šetnju.

Prosvjedi pred EULEX-om u Prištini
  • Prosvjedi pred EULEX-om u Prištini
  • Prosvjedi pred EULEX-om u Prištini
  • Prosvjedi pred EULEX-om u Prištini
  • Prosvjedi pred EULEX-om u Prištini
  • Prosvjedi pred EULEX-om u Prištini
    +4
Prosvjedi pred EULEX-om u Prištini Izvor: Profimedia / Autor: Erkin Keci / AFP / Profimedia

Thaçiju i Krasniqiju po 25 godina

Specijalizirana vijeća Kosova osudila su Thaçija i Krasniqija na po 25 godina zatvora, Veselija na 18, a Selimija na 13 godina, uz uračunavanje vremena već provedenog u pritvoru.

Proglašeni su krivima za ratne zločine, među kojima su nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubojstvo.

Sud ih nije proglasio krivima za zločine protiv čovječnosti, za koje su također bili optuženi. Sva četvorica tijekom postupka odbacivala su optužbe i izjasnila se da nisu kriva.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
unosan biznis

unosan biznis

Alarmantan sustav zbrinjavanja medicinskog otpada: Iz Hrvatske se legalno izvozi, a ilegalno uvozi
DIO ZEMLJE POŠTEĐEN

DIO ZEMLJE POŠTEĐEN

Danas kreće promjena vremena: Moguće su i nevere, evo gdje prijete intenzivne oborine
SUŠA SLOMILA USJEVE

SUŠA SLOMILA USJEVE

Slavonci već sade tropske kulture: Soju više ni ne žanju, a evo što je sve podbacilo

najpopularnije

Još vijesti