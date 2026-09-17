FOTO/VIDEO Noć nereda u Prištini: Gađali sjedište EULEX-a kamenjem, dio krova zahvatio požar

Prosvjedi u Prištini zbog osuđujućih presuda bivšim čelnicima OVK-a nastavili su se i tijekom noći. Demonstranti su oko ponoći ponovno kamenjem gađali sjedište EULEX-a na periferiji grada, a prema izvještaju Koha ditore zapalio se i manji dio krova zgrade
Prosvjedi su nastavljeni nakon što su Specijalizirana vijeća Kosova u Haagu prvostupanjski osudila Hashima Thaçija, Jakupa Krasniqija, Kadrija Veselija i Rexhepa Selimija za ratne zločine.
Demonstranti su nosili albanske zastave i zastave OVK-a te palili dimnu pirotehniku. Tijekom okupljanja više se puta moglo čuti skandiranje: ‘Smrt izdajnicima, sloboda osloboditeljima.’
Kamenjem na EULEX, zapalio se dio krova
Najozbiljniji incident dogodio se oko ponoći kod sjedišta EULEX-a na periferiji Prištine. Prosvjednici su zgradu ponovno gađali kamenjem, a Koha ditore izvijestila je da je izbio požar na manjem dijelu krova.
Kosovska policija istodobno je nastavila pojačano osiguravati objekte vlade u središtu Prištine. Privedena su dvojica demonstranata, od kojih je jedan zadržan 48 sati.
Traže reakciju vlade i parlamenta
Prosvjednici od kosovske vlade i parlamenta traže da javno iznesu stav o presudi te objave što namjeravaju poduzeti nakon osude četvorice bivših čelnika OVK-a.
Najavili su nastavak prosvjeda, poručujući da neće šutjeti pred odlukom suda koju smatraju nepravednom.
Nezadovoljstvo presudom izbilo je još tijekom njezina izricanja u srijedu, kada su tisuće ljudi na velikom ekranu u središtu Prištine pratile događaje iz Haaga. Nakon objave kazni dio okupljenih krenuo je u prosvjednu šetnju.
Thaçiju i Krasniqiju po 25 godina
Specijalizirana vijeća Kosova osudila su Thaçija i Krasniqija na po 25 godina zatvora, Veselija na 18, a Selimija na 13 godina, uz uračunavanje vremena već provedenog u pritvoru.
Proglašeni su krivima za ratne zločine, među kojima su nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, okrutno postupanje, mučenje i ubojstvo.
Sud ih nije proglasio krivima za zločine protiv čovječnosti, za koje su također bili optuženi. Sva četvorica tijekom postupka odbacivala su optužbe i izjasnila se da nisu kriva.