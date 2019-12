PISA testovi traže rješavanje problemskih situacija, a naši učenici od stabala ne vide šumu

Vlada i sindikati postigli su dogovor. Učenici i nastavnici vratili su se u učionice. Sada treba nadoknaditi izgubljeno. Može li se to učiniti kvalitetno? Što o kvaliteti hrvatskog školstva govore najnoviji rezultati međunarodnog istraživanja PISA, kojim se ispituju znanje i vještine 15-godišnjih učenika u prirodoslovlju, matematici i pismenosti?

'Ta cijela paradigma sustava obrazovanja bazirala se kod nas na reproduciranju znanja, a ne pripremanju mladih da budu spremni primijeniti ono što su naučili. Ovi rezultati su nam podloga i uvjerenje da put kojim smo krenuli, promjene koje smo pokrenuli poput eksperimentalnog programa u 74 škole te frontalne primjene kurikularne reforme, da je to potrebno.

'Kod nas je stvar mentaliteta i politike te je tu primjerice razlika u rezultatima između Hrvatske i Slovenije. Ovdje je Boris Jokić dobro krenuo, a onda ga je politika maknula. Kada politika postane servis ljudima i onima koji žele promjene, tada će se u društvu sve početi mijenjati na bolje. Želim da se kurikularna reforma nastavi, ali podsjećam da je "Škola za život" dio reforme. Bojim se da ćemo se morati vratiti na početak. Reforma je krenula, a nije dobro bilo pripremljeno. Mislim da je i to bio jedan od okidača za štrajk, a ne samo koeficijenti. Politika mora maknuti prste od obrazovanja', ističe Filip Zoričić .

'Sadržaj je alat za razvoj pojedinca, smisao sadržaja je da pojedinca razvije kao osobu. PISA testovi traže rješavanje problemskih situacija. Naši učenici znaju puno, 'ali od stabala ne vide šumu'. Ne znaju to znanje primijeniti u realnom životu. Dodaje i da je Hrvatska jako loša po pitanju cjeloživotnog obrazovanja i da je samo Bugarska lošija od nas. Studijske programe treba prilagođavati i mijenjati.

'Ako gledamo zemlju s ovakvim BDP-om i činjenicom koliko se ulaže u znanje, naši su rezultati iznadprosječni. No, ono što je negativno jest motiviranost učenika, a oni su većinom motivirani ocjenama. Mi u Hrvatskoj imamo obrazovnu politiku sa, za sada, kozmetičkim promjenama, ističe.

Sada kada smo "ušli u crveno", došli smo u takvu situaciju da neće biti moguće odraditi sve, ako se ne ide u produljenje nastavne godine. Mislim da je sada na školama da s roditeljima i učenicima, da se postigne dogovor i dovede školska godina do kraja, ističe državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Branka Ramljak. Redoviti rad i nadoknada nisu nikada isto jer su okolnosti različite', ističe Željko Stipić.

'Od učitelja se traži veći angažman, a objektivno imate slabije rezultate. Kada bi primjerice nadoknađivali subotom, onda učenici zbog svojih obveza ne bi svi dolazili, već bi se razredi ponovili. Potom ne možete krenuti s novim gradivom, nego eventualno ponavljati. Mislim da ćemo formalno doći do 175 sati, ali tu će puno toga ovisiti o svakom učitelju i nastavniku.

Štrajk je nanošenje štete, on se svodi na to. Ne možete biti sigurni da će to biti nadoknađeno.

Željko Stipić iz sindikata Preporod komentirao je i izjašnjavanje njihova članstva o ponudi Vlade. Ne može iznijeti konačne rezultate. 'Imamo mali uzorak, ali mi se čini da će rezultat biti "li la". No mali je uzorak, pa sam oprezan s najavama. Nenastavno osoblje je ljuto, uvjereni su da su u cijeloj priči oko koeficijenata izigrani.