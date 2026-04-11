Piloti Lufthanse idu u štrajk

I.V./Hina

11.04.2026 u 22:00

Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
Piloti zrakoplovne kompanije Lufthansa stupaju u ponedjeljak i u utorak u štrajk a obustavom rada su pogođena i tvrtke u sklopu Lufthanse poput CityLine i Eurowings, priopćio je sindikat pilota Udruga Cockpit u subotu

„Pozivamo svoje članove da u stupe u dvodnevni štrajk koji bi počeo u nedjelju u ponoć i trajao da utorka u ponoć“, priopćio je sindikat.

Poziv na štrajk je obrazložen tvrdnjom kako u tekućim pregovorima o kolektivnom ugovoru „poslodavac do sada nije dao nikakav ozbiljni prijedlog“.

„Uprava Lufthanse u svakom trenutku može izbjeći štrajk ozbiljnijom ponudom u pregovorima“, rekao je predsjednik sindikata pilota Andreas Pinheiro.

Uprava Lufthanse je žestoko kritizirala najavu štrajka i govori o „potpuno bespotrebnoj eskalaciji“.

„Vaš osnovni zahtjev za dvostrukim povećanjem uplata u dodatno mirovinsko osiguranje, koje je ionako po visini bez premca u branši, je apsurdan i neostvariv“, priopćila je uprava Lufthanse.

Cockpit je svoje članove pozvao da se u srijedu pridruže prosvjedu svojih kolega iz sindikata kabinskog osoblja UFO koji planiraju protest na obilježavanju 100 godišnjice Lufthanse u Frankfurtu kojoj će prisustvovati i kancelar Friedrich Merz.

U petak je štrajkalo kabinsko osoblje Lufthanse zbog čega su otkazani deseci letova.

