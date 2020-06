Pilot Airbusa koji se srušio u Karachiju nije slušao kontrolu leta

Pakistanska agencija za zrakoplovstvo objavila je da je pilot putničkog zrakoplova kompanije Pakistan International Airlines (PIA), koji se srušio u stambenu četvrt Karachija prošlog mjeseca, zanemario upute za slijetanje kontrole leta, rekao je glasnogovornik te kompanije u srijedu

Zrakoplov Airbus A320 na letu iz Lahorea za Karachi srušio se 22. svibnja pri pokušaju slijetanja nakon što su piloti prijavili da su im otkazala oba motora. U zrakoplovu je poginulo 97 ljudi a dvoje je preživjelo, dok je na tlu poginula najmanje jedna osoba.

Prva izvješća ukazivala su da je avio oštetio motore na uzletno-sletnoj stazi pri prvom pokušaju slijetanja kada je, kako izgleda, prestrmo i prebrzo prišao stazi. U pismu poslanom PIA-i, pakistanska Agencija za civilno zrakoplovstvo je rekla da je kontrolor leta dva puta pilotu rekao da prekine slijetanje no on to nije poslušao.

Prilikom slijetanja brzina zrakoplova bila je iznad dopuštene za tu stazu, rekao je kontrolor. Zrakoplov se potom digao sa staze i srušio na četvrt Model Colony, stoji u pismu.

'Da, primili smo pismo', potvrdio je agenciji Reuters voditelj komunikacija PIA-e Abdullah Hafeez Khan, no nije želio komentirati pojedinosti.

Primjećeno je da je zrakoplov bio previsoko za prilaz pisti na 100 kilometara istočno od Karachija no pilot je bio uvjeren da je spuštanje odgovarajuće, kaže se u pismu. Pilot je dva puta upozoren.