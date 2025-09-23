Pijani muškarac u Zagrebu naletio na stupiće i uzrokovao nesreću: Nije ni smio voziti

U nedjelju oko 21 sat i 50 minuta 39-godišnji muškarac pod utjecajem alkohola skrivio je nesreću na Čučerskoj cesti u Zagrebu.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, muškarac je s 1,61 promila alkohola u krvi upravljao automobilom, a dolaskom do kućnog broja 339 nije se kretao sredinom obilježene kolničke trake, već je desnim dijelom vozila prešao prema desnom rubu kolnika te je prednjim dijelom vozila naletio na zaštitne stupiće, a potom na iskop uslijed radova na nogostupu.

Kasnije je utvrđeno da je muškarac upravljao osobnim automobilom iako mu je vozačka dozvola poništena zbog prethodno prikupljenih negativnih bodova. U nesreći je nastala značajna šteta na automobilu.

U optužnom prijedlogu policija je predložila da mu izrekne novčana kazna u iznosu od 5460 eura, kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije na dvije godine, izvijestili su, dok se prekršajni postupak nastavlja. Zbog toga je muškarac doveden u Zatvor u Zagrebu.