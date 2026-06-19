Brnabić teško optužuje: 'Studenti su htjeli ubiti Vučića i izazvati građanski rat!'

Visoki srbijanski dužnosnici optužili su u petak studentski pokret za laži o uporabi zvučnog oružja na masovnom protuvladinom prosvjedu 15. ožujka 2025. te za pokušaj izazivanja uličnih sukoba, kao i za "ideju o ubojstvu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i izazivanja građanskog rata" u zemlji

Optužbe su promptno uslijedile na dan kada je Više javno tužiteljstvo u priopćenju objavilo da je istragom nedavne i nerazjašnjene smrti jedne studentice Filozofskog fakulteta u Beogradu utvrdilo da su studenti u blokadi fakulteta dogovarali "simuliranje" uporabe zvučnog topa na studentskom prosvjedu 15. ožujka, jednom od najmasovnijih u novijoj povijesti Srbije. Udar zvučnog topa U Beogradu je, na poziv studenata, 15. ožujka 2025. organiziran, po tvrdnjama nevladinih medija, "najveći skup u povijesti države", kao jedan u nizu protuvladinih prosvjeda zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024. U vrijeme dok je šutnjom odavana počast nastradalima, u 11. minuti ulicom se prolomio zvuk koji je izazvao paniku na ulici, a narednih dana u javnosti su se pojavile optužbe da je policija koristila tzv. zvučni top.

Namjera studenata, kako tvrdi tužiteljstvo, bila je da simuliraju da su državna tijela upotrijebila zvučni top kako bi se vlast u Beogradu "u domaćoj i međunarodnoj javnosti" optužila za uporabu soničnog oružja na prosvjedu, s ciljem da se "stvori panika u javnosti i strah kod građana, te izazovu nemiri koji bi doveli do nasilne promjene ustavnog poretka i ugroze sigurnosti države". Studenti u blokadi uzvratili su u petak na optužbe tužiteljstva ustvrdivši kako ono pokušava "skrenuti pozornost" s temeljnih pitanja o događajima od 15. ožujka 2025. Studentski pokret je organiziranjem višemjesečnih prosvjeda zahtijevao odgovornost vlasti za tragediju na novosadskom kolodvoru, optužujući je za koruptivne poslove i loše izvedene radove na rekonstrukciji kolodvora koji su doveli do pogibije 16 ljudi. Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast dosad izbjegava, a srbijanski predsjednik ih u međuvremenu obećava i najavljuje. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić optužila je studente da su "organizirali ljude, obučavali ih kako bi izazvali građanski rat u Srbiji, kako bi produbljivali mržnju i podjele u društvu, kako bi uništili i zgazili našu zemlju". "Ideja je bila ubiti Aleksandra Vučića i njegovu obitelj i izazvati građanski rat u Republici Srbiji", navela je u video-izjavi Ana Brnabić.

Prosvjed pod nazivom 'Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju' Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL







+6 Prosvjed pod nazivom 'Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju' Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL