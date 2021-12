Pfizerovo cjepivo ne razvija očekivani imunitet kod djece, u ispitivanje se uvodi treća doza

Proizvođač lijekova i cijepiva Pfizer izvijestio je u petak kako ispitivanje njihovog cjepiva nije uspjelo stvoriti očekivani imunitet kod djece između 2 i 5 godina, te da će zbog toga u daljnje ispitivanje biti dodana i treća doza

Treću će dozu Pfizer dodati za svu djecu i bebe u dobi od 6 mjeseci do 5 godina, nakon što je provedeno ispitivanje, odnosno nakon što su neovisni vanjski savjetnici provjerili dosadašnje podatke, prenosi N1 . Ispitivanje je pokazalo da dvije doze nisu uspjele proizvesti očekivani imunitet u djece između dvije i pet godina, iako su to uspjele učiniti kod beba do dvije godine.

'Ako se studija s tri doze pokaže uspješnom, planiramo u prvoj polovici 2022. dostaviti sve potrebne podatke regulatornim agencijama kako bismo dobili odobrenje za hitnu upotrebu (EUA) za djecu od 6 mjeseci do 5 godina', priopćio je Pfizer, a prenosi CNN. Tvrtka će učinkovitost treće doze ispitivati i kod djece od 5 do 11 godina te kod one od 12 do 15.