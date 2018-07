'Vlada ide na ruku interesnim lobijima na štetu građana'

Predsjednik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov ocijenio je u četvrtak kako je Vlada, odbijanjem Mostovog prijedloga zakona o mikrosolarima, pokazala da ide putem klijentelizma i pogodovanja malobrojnima nauštrb većine građana

Dodao je kako će Most tu ideju i dalje promovirati te tražiti podršku građana za ulaganje u obnovljive izvore energije jer je to u skladu s vremenu u kojem živimo.

Istaknuo je kako bi građani i poduzetnici Mostovim zakonom dobili mogućnost da sami upravljaju svojom energetskom potrošnjom.

"Naš model energetike u Hrvatskoj je da energetika mora biti u službi građana i gospodarstva, a ne klijentelističkih lobija. Jednom kad građani instaliraju fotonaponske ćelije na svoj krov, prestaje ovisnost o državi, to je ključ. No, uvoznim lobijima to očito ne odgovara“, zaključio je Čikotić.