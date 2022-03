Petrov: Sutra na Vladi konačno referendumske inicijative

Most je dobio informacije da će se sutra na sjednici Vlade naći i njihove dvije referendumske inicijative te očekuje da se to što hitnije uputi u Hrvatski sabor kako bi raspisao referendum, rekao je u utorak predsjednik Mosta Božo Petrov

Stoga očekuje da se u što hitnijem roku to uputi u Hrvatski sabor kako bi to zakonodavno tijelo raspisalo referendum.

Podsjetio je da je Most za svaku od dvije referendumske inicijative prikupio više od 370.000 potpisa te se stoga ne bi smjela ni na kakav način izigravati volja hrvatskih građana, te bi se trebao raspisati referendum.

Napominjući kako vladajući to pokušavaju odugovlačiti, Petrov je kazao da će im, ako će vladajući naći još neki način da to odgode za još nekoliko mjeseci, cilj biti da to građani i vide.

Drži i ako to nije tako - onda će vladajući odmah raspisati referendum. "Ne postoji Ustavni sud niti bilo tko tko može poništiti 370.000 važećih potpisa, a bilo ih je i više", smatra.

Upitan imaju li referendumi smisla ako se ukinu covid potvrde, maske te raspusti Stožer civilne zaštite, Petrov je podsjetio kako su postojale dvije referendumske inicijative.

Prvo je namjena izmijeniti članak 17. Ustava, u koji bi se dodala i epidemija, odnosno pandemija kao događaj u kojem se Ustavom zajamčena prava i slobode mogu ograničiti samo dvotrećinskom većinom u Saboru.

Smatra da su to vladajući zaobišli instaliranjem političkog tijela Stožera civilne zaštite i za što se treba provesti referendum.

Druga referendumska inicijativa "Dosta je stožerokracije" , podsjetio je, ima za cilj poništavanje svih odluka Stožera civilne zaštite i vratiti ga "u njegove gabarite", a sve odluke bi nakon toga trebao verificirati Hrvatski sabor.

"Nisu poništili sve odluke, igraju se. Ali, oni se igraju zapravo sa životima", upozorio je.

Petrov je kazao i da je Most cijelo vrijeme vladajuće upozoravao da covid potvrde, što pokazuju i statistike, nisu jamstvo da će zaustaviti širenje covida, posebice u ugrožene institucije.

Drži i da su vladajućima covid potvrde služile umjesto testova iako smo i dalje, u odnosu na sve druge članice EU, imali izrazito visoku smrtnost.

"Hoće li netko možda odgovarati za to? Zato je potreban referendum - jedan i drugi", poručio je.