Petrov: Kujundžić nije dobar ministar

Čelnik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov ustvrdio je u petak kako ministar zdravstva Milan Kujundžić nije dobar ministar, a svoj poziv za njegovim opozivom Most je dodatno potkrijepio s popisom 50 konkretnih razloga koji se osim na reformu hitne pomoći odnose na neriješene probleme i neispunjene zadatke u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolničkom liječenju

Kujundžić je jučer Strenji Linić i Petrovu među ostalim poručio da manje znače u medicini nego on u poljoprivredi.

" Kujundžić nije dobar ministar. To je činjenica koju smo potkrijepili s više desetaka konkretnih razloga za opoziv ministra zdravstva zbog njegovog nečinjenja", istaknuo je Petrov u priopćenju odgovarajući na Kujundžićeve prozivke nakon što je Mostova saborska zastupnica i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja Linić ovaj tjedan, nakon smrti mladića u Zaprešiću koji je čekao na dolazak hitne pomoći, zatražila od premijera Andreja Plenkovića opoziv tog ministra.

"Od toga smo pet točaka odmah jučer naveli jer se odnose na reformu hitne pomoći, a taj je segment sada u fokusu. No, neriješenih problema i neispunjenih zadataka koje je nužno obaviti ima i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolničkom liječenju. To je ono zbog čega Most traži opoziv ministra Kujundžića", napomenuo je Petrov.

Zajedno sa saborskom zastupnicom Strenjom Linić i bivšim zamjenikom ministra zdravstva Ivanom Bekavcem napisan je dokument Mosta s 50 razloga za opoziv ministra. Pet je točaka vezanih uz reformu Hitne pomoći, a odnose se na bolji položaj liječnika i medicinskih sestara i tehničara, helikoptersku medicinsku pomoć, dežurstva u domovima zdravlja i specijalizaciju iz hitne medicine.