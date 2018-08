Kujundžiću se opasno trese fotelja: Oporba spremna na opoziv, a i neki koalicijski partneri više ga ne brane

Ne ode li sam u sljedećih nekoliko dana, Most će u Saboru pokrenuti postupak opoziva ministra zdravstva Milana Kujundžića, najavio je to u srijedu čelnik Mosta Božo Petrov. U toj inicijativi mogao bi dobiti potporu većine oporbenih stranaka, no jezičac na vagi ipak će biti koalicijski partneri HDZ-a. Ako se njih pita, dojam je da Kujundžić nema više njihovu stopostotnu podršku

Iako u Saboru traje ljetna stanka, aktivnost bi se mogla zahuktati već sljedeći tjedan. Naime, nakon smrti mladića u Zaprešiću, koja je razotkrila probleme u funkcioniranju Hitne pomoći, sve je više kritika usmjereno prema ministru zdravstva Milanu Kujundžiću. Njegov odlazak s funkcije očekuju mnogi u oporbi, pa i Most čiji je čelnik Božo Petrov kazao kako će Kujundžiću dati nekoliko dana, a nakon toga će zajedno s oporbom pokrenuti opoziv ministra u Saboru. Kako doznajemo u Mostu čekaju rasplet situacije, a ovisno o tome razgovore s ostatkom oporbe pokrenut će sljedeći tjedan.

U maloj anketi tportala dobar dio oporbenih stranaka dao je do znanja da bi Most trebao dobiti i njihovu podršku. 'Kod glasanja o opozivu SDP će biti za opoziv, a o detaljima pripreme samog prijedloga će se još razgovarati', poručili su za tportal iz glavne oporbene stranke. Mostovu inicijativu svakako će podržati i HSS. >>> Dok je Hitna pokušavala spasiti mladića u Zaprešiću, u Jastrebarskom je umro drugi muškarac! 'Kujundžić nije sposoban voditi ministarstvo. Sve njegove izjave idu u smislu nerađenja. Ne znam kako je mogao ići na Veliku gospu u crkvu i na misu, te se predstavlja kao veliki vjernik, a dijete je umrlo praktički zahvaljujući zdravstvenom sustavu kojem je on na čelu. Da ima imalo morala i kršćanske skrušenosti dao bi ostavku', kazao je za tportal šef HSS-a Krešo Beljak. 'Kujundžić ne radi svoj posao, a zdravstvo ne funkcionira' Za opoziv će glasati i GLAS. 'Otkad je postao ministar, Kujundžić ne radi svoj posao. Ovo je samo jedan u nizu problema u njegovom resoru. Opravdanje mu pritom ne može biti da liječnici odlaze van Hrvatske. On je veliki ignorant svog posla i problema, a problemi su gruda - kada se ona zakotrlja nastaje lavina. Kujundžić, pa i Plenković, ne mogu ignorirati da zdravstvo ne funkcionira', poručuje za tportal šefica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.