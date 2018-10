Petrov: Građani su čekali ovog premijera, a on se pretvorio u Gargamela

Predsjednik Mosta Božo Petrov ocijenio je u utorak u Rijeci da su se građani koji su imali velika očekivanja od premijera Andreja Plenkovića prevarili misleći da će on učiniti nešto posebno, a on sada očajnički pokušava ostvariti saborsku većinu, a s Mostom je, kako je istaknuo, imao stabilnu većinu

Predsjednik Mosta Božo Petrov rekao je nakon sastanka saborskih zastupnika Mosta u Rijeci, komentirajući aferu u kojoj se Milijan Brkić povezuje s odavanjem informacija iz policijske istrage prostitucije, kako nema namjeru baviti se još jednom u nizu afera HDZ-a.

"Neka se sami bave s tim, a dotad će država biti na autopilotu, a to je problem", istaknuo je. "Građani su čekali ovog premijera kao nekoga tko će napraviti nešto posebno, a on se pretvorio u Gargamela i po svaku cijenu pokušava ostvariti većinu u Saboru, svim mogućim kupovinama i trgovinama", rekao je Petrov. "Premijer je, kad je isključio Most iz Vlade, rekao da to radi zbog veće stabilnosti. Tad je imao stabilnu većinu, a sve što smo mi tražili je bilo da se djeluje pošteno, transparentno, čestito i javno. To im je bilo previše pa su krenuli s HNS-om, pa se sad vidi ta famozna stabilnost", rekao je predsjednik Mosta.