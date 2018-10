Petrov: Most je čist iako ga HDZ 'pokušava utopiti'

Čelnik Mosta Božo Petrov poručio je u ponedjeljak da od Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, koje je odlučilo pokrenuti postupak protiv njega ali i premijera Andreja Plenkovića zbog aktivnosti prilikom izrade 'lex Agrokor', ne očekuje ništa te kako je Most u toj priči čist iako ga HDZ 'pokušava utopiti'

„Oni će odigrati rolu koju trebaju odigrati, a kada se građani prisjete svega što se događalo, Most je u toj priči čist i to i jest problem HDZ-u. Oni pokušavaju utopiti Most koliko god mogu. Da smo mi htjeli igrati po njihovim pravilima, mi bismo bili u vladi”, rekao je Petrov u „Oporbenom zarezu” Hrvatskog radija. Za 'aferu SMS' je kazao kako je to tek jedna u nizu HDZ-ovih afera poručivši da je, dok se HDZ bavi sam sa sobom, "država na autopilotu". HDZ-ovce je pozvao da razriješe stvari među sobom te se prihvate posla koji su obećali građanima, u prvom redu reformi od kojih, tvrdi, nema ništa.

„Postoji parlamentarni alat da se to razriješi, oni imaju mogućnost to napraviti, ali to, zanimljivo, neće napraviti”, ustvrdio je Petrov. Na pitanje hoće li ići 13. listopada na prosvjed u Vukovar koji organizira HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava uzvratio je: „Neću ići jer ne želim da to bude alibi nekome da kaže da je sve to ispolitizirano. Ne trebaju tamo biti političari nego trebaju biti hrvatski građani jer je Vukovar podnio žrtvu za cijelu Hrvatsku”. Vukovar ne smije biti predmetom nečijih političkih igara, ističe Petrov i dodaje kako se nada da će taj pritisak bar uroditi plodom za sve one koji pokušavaju saznati sudbinu svojih najmilijih.