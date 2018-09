Pokrenut postupak protiv Andreja Plenkovića i Bože Petrova, Božinović se izvukao

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak protiv predsjednika Vlade Andreja Plenkovića jer je javnosti uskratio informacije o formiranju neformalne skupine koja je radila lex Agrokor (grupa Borg). Povjerenstvo je odlučilo pokrenuti postupak i protiv Bože Petrova, dok protiv Davora Božinovića neće biti pokrenut

'Nismo mogli utvrditi da bi odvjetnika Šavorića angažirao Andrej Plenković nego Ante Ramljak. Iz prikupljenih podataka se ne može zaključiti da bi premijer imao saznanja da bi osobe koje su radile u neformarnoj skupini da bi kao podizvođači Alix partnera mogli ostvariti prihode. No moglo bi se razmatrati je li propuštanja formiranja radne skupine i ne obavještavanje javnosti i Vlade o radu neformalne skupine. To bi mogla biti povreda obnašanja javne dužnosti. To su elementi koji su eventualno ostali sporni', kazao je izvjestitelj Davorin Ivanjek koji je potom predložio pokretanje postupka protiv Andreja Plenkovića što je i prihvaćeno.