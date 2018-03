Pet zvijezda pripremaju prijedloge za druge stranke za dogovor o vladi

Čelnik talijanskog pokreta Pet zvijezda u petak je rekao kako njegova stranka priprema prijedloge gospodarske politike za druge stranke s ciljem pronalaska dodirnih točaka za formiranje nove vlade nakon nedjeljnih neodlučnih izbora

Stranka Pet zvijezda je na tom glasovanju postala pojedinačno daleko najjača stranka, no nema dovoljno zastupnika za samostalno vladanje.

Čelnik pokreta Luigi Di Maio rekao je kako predsjednik treba njegovoj stranci dati priliku da pokuša formirati vladu, no stranke desne koalicije koje su zajedno dobile najviše zastupnika smatraju kako to trebaju biti one.