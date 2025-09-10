Peskov o dronovima u Poljskoj: Ne bismo komentirali jer nije naša odgovornost

Poljska je u srijedu oborila dronove u svome zračnom prostoru uz potporu vojnih zrakoplova svojih saveznika iz NATO-a, što je prvi put da je članica toga zapadnog vojnog saveza otvorila vatru za vrijeme ruskog rata u Ukrajini.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je riječ o provokaciji velikih razmjera i "najbližemu otvorenom sukobu od Drugoga svjetskog rata", no dodao je i da "nema razloga da se smatra kako smo na rubu rata".

Upitan o dronovima i Tuskovim izjavama glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je odgovorio: "U ovome slučaju ne bismo željeli komentirati ni na koji način jer to nije naša odgovornost, to je prerogativ ministarstva obrane."