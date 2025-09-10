glasnogovornik kremlja

Peskov o dronovima u Poljskoj: Ne bismo komentirali jer nije naša odgovornost

I.Ba./Hina

10.09.2025 u 13:46

Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja
Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHEMETOV / POOL
Kremlj je u srijedu odbio komentirati izjavu Poljske po kojoj je ta zemlja oborila ruske dronove u vlastitome zračnom prostoru, rekavši da je to stvar ministarstva obrane.

Poljska je u srijedu oborila dronove u svome zračnom prostoru uz potporu vojnih zrakoplova svojih saveznika iz NATO-a, što je prvi put da je članica toga zapadnog vojnog saveza otvorila vatru za vrijeme ruskog rata u Ukrajini.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je riječ o provokaciji velikih razmjera i "najbližemu otvorenom sukobu od Drugoga svjetskog rata", no dodao je i da "nema razloga da se smatra kako smo na rubu rata".

Upitan o dronovima i Tuskovim izjavama glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je odgovorio: "U ovome slučaju ne bismo željeli komentirati ni na koji način jer to nije naša odgovornost, to je prerogativ ministarstva obrane."

Peskov je rekao da Kremlj nije dobio nikakav zahtjev za kontaktom od Poljske te je odbacio optužbe Europske unije i NATO-a po kojima je Rusija ovim činom provocirala.

"Vodstva EU-a i NATO-a svakodnevno optužuju Rusiju za provokacije. U većini slučajeva bez ikakva nastojanja da podastru bar nekakav argument", rekao je Peskov.

Ministarstvo obrane dosad nije komentiralo incident s dronovima u Poljskoj.

No ruski je diplomat u Varšavi rekao da su dronovi koji su srušeni u Poljskoj došli iz pravca Ukrajine, prenijela je ruska agencija RIA.

"Znamo jednu stvar - ti dronovi letjeli su iz pravca Ukrajine", rekao je ruski otpravnik poslova u Varšavi Andrej Ordaš, nakon što je izašao iz poljskog ministarstva vanjskih poslova.

    UN: Postoji rizik širenja sukoba  Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric komentirao je zbivanja u Poljskoj "Incident ponovno naglašava regionalni utjecaj i stvarni rizik širenja ovog razornog sukoba", poručio je.

    Zelenski: 'Moramo raditi na zajedničkom sustavu PZO' Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je potvrdio da je razgovarao s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, britanskim premijerom Keirom Starmerom te talijanskom premijerkom Giorgijom Meloni i glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.  'Naravno, prije svega, razgovarali smo o ruskim dronovima lansiranim protiv Ukrajine sinoć, koji su također ušli u poljski zračni prostor. Incidenti s jednim ili dva ruska drona već su se dogodili u zemljama istočnog krila NATO-a, uključujući i prije nekoliko tjedana u Rumunjskoj. Ali ovaj put broj ruskih dronova bio je puno veći, drskost puno veća - dronovi su ušli ne samo s ukrajinskog teritorija već i iz Bjelorusije. I svi podjednako razumijemo da je ovo potpuno drugačija razina eskalacije od strane Rusije. Mora postojati odgovarajući odgovor. Donald je obavijestio o posljedicama i okolnostima koje su već utvrđene. Ostaci ruskih dronova, uključujući iranske "šahide", pronađeni su u mnogim gradovima i selima. Od sinoć naša vojska dijeli sve informacije koje imamo i nastavljamo tu suradnju', poručio je Zelenski te nastavio: 'Postoji nekoliko razloga za ovo drsko ponašanje Rusije i oni su apsolutno očiti svima. Moramo raditi na zajedničkom sustavu protuzračne obrane i stvoriti učinkovit zračni štit nad Europom. Ukrajina je to već dugo predlagala, a mi imamo konkretna rješenja. Moramo zajedno odgovoriti na sve trenutne izazove i biti spremni za potencijalne prijetnje svim Europljanima u budućnosti. Isto tako, moramo značajno povećati zajedničko financiranje proizvodnje dronova presretača. Oni su već dokazali svoju učinkovitost. Ponudio sam Poljskoj našu pomoć, obuku i stručnost u obaranju ruskih dronova, posebno šahida. Donald i ja smo se dogovorili o odgovarajućoj suradnji na vojnoj razini. Također ćemo koordinirati sa svim državama članicama NATO-a', naveo je Zelenski

    Tusk: Dobio sam prijedloge za pojačanje PZO Poljski premijer Donald Tusk izjavio je nakon telefonskih razgovora s europskim čelnicima da je "primio ne samo izraze solidarnosti s Poljskom, već prije svega prijedloge za konkretnu podršku protuzračnoj obrani naše zemlje", pritom ne navodeći na što konkretno misli, javlja Guardian.
