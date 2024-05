Penava: 'Približili smo stajališta s HDZ-om, ali daleko je to od toga da je kraj'

Upitan koliko su približena stajališta DP-a i HDZ-a, Penava je kazao: 'U izvjesnoj mjeri su se pribiližila, osjete se natruhe razumijevanja i otvorene su pozicije za usmjeravanje priče k pozitivnom kraju. Konačni dogovor očekujem sredinom idućeg tjedna, ako stvari budu išle na tragu današnjih razgovora. Tad bismo mogli očekivati obrise potencijalnog sporazuma. To su je utorak ili srijeda.'

'Razgovaramo, imamo određene pomake i proboje u pozitivnom smislu. Daleko je to od toga da je kraj', kazao je Penava za RTL .

Na pitanje da li Plenković popušta oko SDSS-a, Penava nije želio u detalje. 'Naša je pozicija bila razumljiva i jasna. Komunicirali smo da su SDSS i Možemo stranke s kojima ne možemo, sa svima drugima možemo. Na tragu smo određenih konstruktivnih pomaka', dodao je.

Upitan znači li to da se odustaje od SDP-a i Mosta, šef DP-a je kazao: 'Nema odustajanja. Jasno smo stupnjevali naše pozicije i uvažavajući izvorne rezultate, brojeve glasova, procjene stabilnosti... U politici smo, razgovaramo, bez obzira na to što će biti u srijedu, to je sudbina nas političara - možemo birati između razgovora ili svađe i ratovanja.'

Penava je jasno dao do znanja da, dođe li do dogovora, ne misli ići u Vladu. 'Ne namjeravam napuštati mjesto gradonačelnika u Vukovaru', kazao je.