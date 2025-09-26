Peđa Grbin odlazi iz Sabora: 'Bilo je lijepo, bila je čast! Hvala vam svima'

Grbin je, podsjetimo, na lokalnim izborima ove godine postao gradonačelnik Pule, pobijedivši dotadašnjeg gradonačelnika Filipa Zoričića. Sada je donio odluku da ode iz Sabora, a već danas mandat mu je stavljen u mirovanje.

'Dragi svi, danas mi je (barem za sada, jer nikad ne reci nikad) bio zadnji dan kao saborskom zastupniku!

Hvala mojim Istrijanima, Primorcima, a posebno Puležanima koji su me 5 puta birali u Sabor - nadam se da vas nisam iznevjerio! Hvala mojim stranačkim drugaricama i drugovima s kojima sam ovih 14 godina odlično surađivao (a neko vrijeme im i šefovao) - nadam se da vam je bilo lijepo raditi sa mnom!