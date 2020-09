Pavić Šimetin objasnila kada može doći do zatvaranja škola: 'Nije isto kada se zarazi učenik i nastavnik'

Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a komentirala je početak nove školske godine u koronauvjetima, a objasnila je i u kojim situacijama može doći do zatvaranja škola.

"Škola ne može utjecati na to hoće li netko zaražen doći u školu, bilo od učenika ili nastavnika. To će ovisiti o tome kako se ponašamo u našem okruženju i privatnom životu. Ono na što škola može utjecati jest da ako se pojavi učenik ili nastavnik pozitivan na koronavirus, epidemiolog nakon toga treba utvrditi da što manji broj odraslih i djece ide u samoizolaciju te da se tijekom samoizolacije bolest pojavi kod to manje osoba", kazala je Pavić Šimetin za N1.

Ključno je da se zaraza ne proširi do te mjere da epidemiolozi ne mogu utvrditi izvor zaraze ili bliske kontakte.

"Ako se u školi ne budu dosljedno primjenjivale mjere može doći do širenja zaraze koju epidemiolozi neće moći pratiti. To je nekontrolirano širenje zaraze i to bi moglo biti razlog za zatvaranje škola na određeno vrijeme, ali takvu situaciju do sada nismo imali", kazala je Pavić Šimetin.

Istaknula je kako je bilo teško napisati neke upute kojih se treba pridržavati u školama jer su zapravo u potpunoj suprotnosti s dosadašnjim načinom odgajanja djece.

"Sve što se dogodilo s Covidom sigurno će imati duboki trag i na civilizaciju i na to kako ćemo živjeti. To sigurno nije idealno za djecu i sada ih moramo učiti suprotno od onoga prije. Jako teško nam je palo kada smo u uputama napisali da dijete ne smije dijeliti svoj školski pribor dijeliti s drugom djecom. Svi smo odgojeni da trebamo pomagati drugima, da ne smijemo biti sebični i sad morate napisati jednu takvu groznu stvar. Ali, živimo u takvom razdoblju da biramo između dva zla i moramo izabrati manje zlo", kazala je Pavić Šimetin i još jednom je naglasila da je to nužno i zbog osobne zaštite i zbog zaštite drugih oko nas.