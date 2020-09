Virus ušao u najmanje šest hrvatskih škola prije početka nastave

I prije nego što je školska godina počela virus se probio u najmanje šest škola u Hrvatskoj. Radi se o školama u Koprivnici, Murteru, Dubrovniku, Prelogu, Slavonskom Brodu i još jednoj školi u Dalmaciji, piše u nedjelju Jutarnji list.

"Jako je važno naglasiti da ni u jednoj školi nemamo situaciju zbog zaražene djece, u svima se zarazio netko od tehničkog ili nastavničkog osoblja. Ravnatelji nas redovito obavještavaju o situaciji u svojim školama. Vidjet ćemo hoće li do ponedjeljka biti još prijava o nemogućnosti početka školske godine kakav je bio planiran", potvrdio je Božo Pavičin, savjetnik ministra obrazovanja Radovana Fuchsa.

Zbog jednog zaraženog djelatnika u OŠ Bogoslav Šulek u Slavonskom Brodu, određena je mjera samoizolacije za sve zaposlenike škole do 16. rujna. Stoga će se od sutra do isteka samoizolacije nastava u ovoj školi izvoditi isključivo online odnosno po modelu C. Sve navedeno odnosi se na matičnu školu u Slavonskom Brodu te na područne škole u Vranovcima i Šušnjevcima. Od 17. rujna nadalje nastava će se izvoditi normalno odnosno po modelu A.