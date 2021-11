Pavasović Visković o aferama koje tresu USKOK i DORH: Današnja tiskovna konferencija je pokušaj velikog spina od glavne državne odvjetnice

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković govorio je o aferama koje tresu USKOK i DORH, a komentirao je i jesu li slučaj spisa Agrokor i Gabrijela Žalac najveća blažama državnog odvjetništva i USKOK-a

'Današnja tiskovna konferencija je pokušaj velikog spina od glavne državne odvjetnice gdje je Marušić isturena u prvi plan kao dežurni krivac. Svatko tko zna kako funkcionira DORH zna da odluka o tome hoće li biti procesuirana Žalac ili ne, nije donesena u Vlaškoj. Ona se donosi u Gajevoj ulici od strane Glavnog državnog odvjetnika i njegovog najbližeg tima. Izložiti Marušić na način da bi ona bila odgovorna što se nekoga tko je član Predsjedništva HDZ-a procesuira ili ne je po meni u najmanju ruku nekorektno. Ono što je komunicirala u javnost, mislim da to nije bila njena odluka nego da je to osmislio netko drugi. Poznajem Marušić, nespretnost da jedna dan govori jedno, drugi dan drugo, to joj se ne može dogoditi', kazao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković gostujući u RTL Danas .

Na pitanje vidi li odgovornost glavne državne odvjetnice, Pavasović Visković kazao je da u delikatnim političkim spisima odluku o tome da li se u nešto ide ili ne donosi glavni državni odvjetnik.

'To da se sakriva iza zamjenika ili ravnateljice USKOK-a koja nije njegovog ranga, to je neprihvatljivo. Ako je netko odgovoran za nešto u DORH-u to je glavni državni odvjetnik', kazao je.

Pavasović Visković potvrdno je odgovorio na pitanje jesu li ovakve stvari krivac što ljudi imaju nisko povjerenje u pravosuđe.

'Bojim se da to ide putem da će imati sve manje i manje. Pratit ćete idućih dana kada se spin oko afere u spisu Agrokor odvrti do kraja i kada javnost bude svjesna što se dogodilo', kazao je odvjetnik koji je komentirao i kakva je, iz njegove perspektive, sudbina optužnice za Agrokor.

'Nemam nikakav problem da se vodi istraga protiv Mirele Alerić Puklin i da se utvrdi je li odavala informacije ili ne. To radi USKOK i tu nemam zamjerke. Ovaj spin da se optužnica u spisu Agrokor povlači jer je procesuirana i jer je odavala tajne je pogrešan i loše osmišljen. Ta optužnica nema veze s onim što je predmet postupka protiv Alerićke jer joj se stavlja na teret da je odavala podatke vezane uz drugi slučaj. Kakve ima veze što je odavala podatke sa sadržajem optužnice, kvalitetom optužnice, to su nepovezane stvari', rekao je Pavasović Visković te nastavio:



'Ono što je problem DORH-a je ispitivanje, dokazno ročište u kojem će se odlučivati o zakonitosti dokaza gdje će se ispitati glavni vještak i utvrditi da je plaćeno poljskom KPMG-u, a da je to odradio hrvatski. Tu imate očit sukob interesa da će se pokazati u budućnosti da to vještačenje u spisu Agrokor ide u smeće, nevažeće je. Netko je bacio 8,7 milijuna kuna i za to DORH povlači spis. Optužnica će biti podignuta. Kod nas se računa na zaborav. Kad se podigne za godinu dana netko će misliti da se nitko neće sjećati ovog danas. Optužnica se povlači zbog vještačenja', kazao je.

Na pitanje što ako slučaj po pitanju Mirele Alerić Puklin padne i bi li netko trebao odgovarati što joj je narušena čast, Pavasović Visković je kazao kako ne osporava pravo da se postupak vodi.

'Ali imate činjenicu da nakon ne znam koliko godina opet netko daje podatke novinarima prije nego što bi trebao. Izlaze stvari koje ćemo saznati sutra jučer su već u novinama i predlažu se svjedoci koji nemaju veze s postupkom da bi ih se zadržalo u postupku. Druga je stvar što ju se pokušava prikazati kao krivca za propast spisa Agrokor što nije točno i u konačnici će netko moralnu odgovornost morati snositi.', rekao je odvjetnik.