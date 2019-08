Patrijah Irinej: 'Oluja' je bila zločin koji je planirala hrvatska država

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irinej ustvrdio je u nedjelju da je "Oluja" bila zločin koji je planirala hrvatska država i osudio šutnju Rimokatoličke crkve, koja je, kaže, osnažilo mnoge koji su činili zlo i "ostali neosuđeni od te božanske organizacije", prenijela je agencija Tanjug

U propovijedi na misi kod manastira Krušedol na Fruškoj gori u Vojvodini poglavar SPC-a je ustvrdio da su „u toj akciji stradali oni najnemoćniji i oni koji nisu mogli pružiti otpor, a to su bili stariji, žene i djeca“.

"Nažalost, njihova stradanja, koja su poznata širom svijeta, ostavila su nijema usta onih koji su trebali kazati svoju riječ o nevinom stradanju naroda. Dugo smo očekivali da tu riječ čujemo od onih koji su bili najmjerodavniji da svojom riječju osude zločin koji je počinjen, a to je rimokatolička crkva. Od nje smo očekivali osude zločina, ali ona do današnjeg dana šuti. Njezina šutnja je osnažila mnoge koji su zlo činili i ostali neosuđeni od te božanske organizacije", rekao je on.

Irinej je kazao da je riječ crkve vrlo važna i značajna, i da se mnogo toga vjerojatno ne bi desilo da se ta riječ čula.

U Krušedolu se održava središnja manifestacija bilježavanja sjećanja na stradanje Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" 1995, objavio je Tanjug.