Parlament Republike Srpske podržao Dodikov zahtjev za reviziju činjenica o genocidu u Srebrenici

Parlament Republike Srpske u utorak je na zahtjev predsjednika tog entiteta Milorada Dodika odlučio zatražiti od vlade RS da stavi izvan snage svoje izvješće iz 2004. koje je potvrdilo činjenice o genocidu nad Bošnjacima što su ga u srpnju 1995. godine počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba

To bi tijelo trebalo na 'na objektivan i nepristran' način utvrditi činjenice o zbivanjima na području Srebrenice u cijelom razdoblju od 1992. do 1995., a ne samo u srpnju te godine kada je presudama Međunarodnog suda pravde (ICJ) i Međunaodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) utvrđeno da je ondje počinjen zločin genocida nad bošnjačkim stanovništvom.

Parlament RS sada od vlade traži da prebroji i Srbe koji su ondje poginuli ili ubijeni od 1992. godine no tome je dodan i zahtjev da se izradi registar Srba stradalih na području Sarajeva i to od 1991. godine do kraja rata.

To bi bila zadaća za dva nova povjerenstva koja bi svoj rad trebala okončati unutar roka od godine dana.

U zaključcima za koje je glasovalo 70 od ukupno 82 zastupnika koliko ih je u Narodnoj skupštini RS, stoji da taj parlament izražava opredjeljenje da se "kroz istraživanje istine o zbivanjima u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine ojača uzajamno povjerenje u BiH i regiji i eliminiraju manipulacije o ovim događajima.

Zaključili su nadalje da rezultate treba predstaviti relevantnim domaćim i međunarodnim tijelima i javnosti kako bi se spriječilo dalje manipuliranje sudbinama istinskih žrtava i njihovih obitelji'.