Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u utorak je izvanredno zasjedao u Sarajevu kako bi donio odluku koja će osigurati da se sve buduće sjednice mogu održavati online dok traje pandemija izazvana koronavirusom.

Te izmjene još treba podržati i Dom naroda a nakon toga entitetski će parlament zasjedati online.

Za razliku od Federacije BiH rad parlamenta u Republici Srpskoj je suspendiran nakon što je tamo prije deset dana proglašeno izvanredno stanje.

Na razini države na snazi je stanje nesreće pa parlament BiH može zasjedati, no nema naznake da će se to uskoro i dogoditi jer dio zastupnika drži kako je to prerizično u postojećim okolnostima kada prijeti opasnost od zaraze koronavirusom.

Parlament BiH još nije usvojio ni proračun za ovu godinu pa cijela država funkcionira na privremenom financiranju.