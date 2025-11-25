Papamobil pape Franje dobio novu svrhu u Gazi, evo ćemu će služiti

Vozilo koje je pokojni papa Franjo koristio tijekom posjeta Betlehemu prije više od desetljeća pretvoreno je u mobilnu zdravstvenu kliniku za koju se katolički lideri nadaju da će se uskoro koristiti za pružanje skrbi palestinskoj djeci u Gazi

Inicijativu je blagoslovio Franjo prije svoje smrti u travnju, a povjerena je katoličkoj organizaciji Caritas, koja je nadzirala projekt prenamjene vozila predstavljenog u utorak. 'Drago nam je što ovdje dajemo ozbiljan doprinos zdravstvenoj skrbi djece u Gazi', rekao je glavni tajnik Caritasa Alistair Dutton na konferenciji za novinare u Betlehemu.

Franjo je koristio vozilo, preuređeni Mitsubishi pick-up koji je donirao predsjednik Palestinske uprave Mahmoud Abbas , tijekom svog posjeta Betlehemu 2014. godine.

Otvorena platforma na stražnjem dijelu vozila, gdje je papa nekoć stajao dok je putovao kroz Betlehem, sada je zatvorena i pretvorena u prostor za liječenje djece. 'Ovo vozilo svjedoči da svijet nije zaboravio djecu Gaze', rekao je kardinal Anders Arborelius iz Stockholma, koji se prije smrti obratio Franji u vezi Caritasove ideje o pretvaranju bivšeg papamobila u mobilnu pedijatrijsku kliniku.