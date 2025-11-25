Papamobil pape Franje dobio novu svrhu u Gazi, evo ćemu će služiti

Vozilo koje je pokojni papa Franjo koristio tijekom posjeta Betlehemu prije više od desetljeća pretvoreno je u mobilnu zdravstvenu kliniku za koju se katolički lideri nadaju da će se uskoro koristiti za pružanje skrbi palestinskoj djeci u Gazi
Inicijativu je blagoslovio Franjo prije svoje smrti u travnju, a povjerena je katoličkoj organizaciji Caritas, koja je nadzirala projekt prenamjene vozila predstavljenog u utorak.
'Drago nam je što ovdje dajemo ozbiljan doprinos zdravstvenoj skrbi djece u Gazi', rekao je glavni tajnik Caritasa Alistair Dutton na konferenciji za novinare u Betlehemu.
Franjo je koristio vozilo, preuređeni Mitsubishi pick-up koji je donirao predsjednik Palestinske uprave Mahmoud Abbas , tijekom svog posjeta Betlehemu 2014. godine.
Otvorena platforma na stražnjem dijelu vozila, gdje je papa nekoć stajao dok je putovao kroz Betlehem, sada je zatvorena i pretvorena u prostor za liječenje djece.
'Ovo vozilo svjedoči da svijet nije zaboravio djecu Gaze', rekao je kardinal Anders Arborelius iz Stockholma, koji se prije smrti obratio Franji u vezi Caritasove ideje o pretvaranju bivšeg papamobila u mobilnu pedijatrijsku kliniku.
Glavni tajnik Caritasa Švedske Peter Brune rekao je da mobilna klinika može liječiti oko 200 djece dnevno.
No, još nije jasno kada će vozilo biti otpremljeno u Gazu, gdje je primirje formalno još uvijek na snazi unatoč čestim izraelskim zračnim napadima na teritorij pogođen dvogodišnjim ratom.
Čim prije budemo mogli', rekao je kratko Dutton. COGAT, izraelska vladina agencija odgovorna za koordinaciju ulaska pomoći u enklavu, odbila je komentirati zahtjev.
Otac Ibrahim Faltas rekao je da se nada da će vozilo biti premješteno u Gazu u 'bliskoj budućnosti', rekavši za Reuters da je papamobil pretvoren u kliniku spreman pomoći djeci u Gazi.