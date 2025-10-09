Papa zamjerio novinarima 'ponižavajuću praksu': Apelirao da nikad ne prodaju svoj autoritet

Papa Lav pozvao je u četvrtak globalne novinske agencije da nikada ne izdaju svoju dužnost govorenja istine fokusirajući se na senzacionalističke članke te da budu oprezne pri korištenju alata umjetne inteligencije u svojem izvješćivanju.

'Komunikacija mora biti oslobođena pogrešnog razmišljanja koje je kvari... i od ponižavajuće prakse takozvanog clickbaita', rekao je Papa. 'Pozivam vas, nikada ne prodajte svoj autoritet.'

'Možete djelovati kao barijera protiv onih koji, kroz drevnu umjetnost laganja, nastoje stvoriti podjele kako bi podijelili pa vladali', rekao je Lav novinarima na konferenciji koju je organizirao Minds International, neprofitna organizacija koja uključuje Reuters i druge novinske agencije.

Borite se protiv 'smeća'

Lav, prvi američki papa, također je zahvalio novinarima na njihovu izvještavanju o Ukrajini i Gazi te ponovio svoj poziv za oslobađanje novinara zatvorenih zbog obavljanja svog posla.

'Neki novinari svaki dan riskiraju život da informiraju ljude o tome što se stvarno događa', rekao je Papa. 'Ako danas znamo što se događa u Gazi, Ukrajini i svakoj drugoj zemlji okrvavljenoj bombama, uvelike im to dugujemo.'

O korištenju alata umjetne inteligencije, Lav je zamolio novinare da se bore protiv 'smeća' i da pomognu ljudima da prepoznaju činjenice od fikcije.

'Nismo predodređeni živjeti u svijetu u kojem se istina više ne razlikuje od fikcije', rekao je Papa.

'Umjetna inteligencija mijenja način na koji primamo informacije i komuniciramo, ali tko ih usmjerava i u koje svrhe?' istaknuo je.

'Moramo biti budni kako bismo osigurali da tehnologija ne zamijeni ljudska bića', rekao je.