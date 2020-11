Papa prvi put nazvao Ujgure 'progonjenim' narodom

U novoj knjizi papa Franjo prvi put naziva Ujgure, muslimansku etničku skupinu u Kini, 'progonjenim' narodom, nakon što su ga aktivisti za ljudska prava godinama pozivali da to učini.

U knjizi 'Let Us Dream: The Path to a Better Future' ('Sanjajmo: Put u bolju budućnost') Franjo također kaže da bi pandemija covida-19 trebala potaknuti vlade da razmotre trajnu uspostavu univerzalnog temeljnog dohotka.

On govori i o tome da su ljudi koji smatraju da je nošenje zaštitnih maski prisila koju nameće država 'žrtve samo u svojoj mašti'.

Knjigu na 150 stranica Papa je napisao sa svojim engleskim biografom Austenom Ivereighom. U njoj Sveti Otac govori o ekonomskim, socijalnim i političkim promjenama koje su potrebne za rješavanje nejednakosti nakon okončanja pandemije.

U prodaju dolazi 1. prosinca.