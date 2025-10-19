Papa Lav XIV. proglašava nove svece: Među njima nema Alojzija Stepinca

Papa Lav XIV. u nedjelju će proglasiti svetima tri žene i četiri muškarca, a među njima će biti i prvi svetac iz Papue Nove Gvineje laik Peter To Rot, nadbiskup Ignatius Choukrallah Maloyan, koji je pogubljen u armenskome genocidu i venezuelski 'liječnik siromašnih' José Gregorio Hernandez Cisneros

Na svečanoj misi, koja će se održati u 10.30 sati na Trgu svetog Petra u Vatikanu, sveticama će biti proglašene i tri časne sestre koje su svoje živote posvetile brizi o siromašnima i bolesnima, kao i Bartolo Longo, talijanski odvjetnik rođen 1841. godine koji je, prema vlastitu priznanju bio sotonistički svećenik, ali je potom prihvatio katoličku vjeru i osnovao Papinsko svetište Blažene Djevice od Rozarija u Pompejima. Prvog sveca iz Papue Nove Gvineje laika Petera To Rota (1912.-1945.) Japanci su pogubili na kraju Drugoga svjetskog rata. Ignazija Choukrallaha Maloyana, armenskog nadbiskupa i mučenika 1915. ubile su osmanske snage jer je odbio prijeći na islam.

Svetost u pomaganju durgima Papa Lav će svetim proglasiti i venezuelskog laika Joséa Gregorija Hernandeza Cisnerosa (1864.-1919.), kojega je njegov prethodnik, papa Franjo opisao kao "liječnika bliskog najslabijima", otprije vrlo štovanog u svojoj zemlji. Hernandez Cisneros, liječnik, znanstvenik, filantrop i pobožni katolik je nakon studija u Caracasu i Parizu presudno utjecao na razvoj moderne medicine u Venezueli. Porijeklom iz Venezuele je i buduća svetica, časna sestra Maria Carmen Elena Rendiles Martinez. Premda rođena bez lijeve ruke, Rendiles Martinez je prevladala svoj invaliditet da bi prije smrti 1977. godine utemeljila Kongregaciju Slugu Isusovih. Ona postaje prva svetica iz te južnoameričke države. Talijanske časne sestre koje će Lav danas proglasiti svetima su Vincenza Maria Poloni, utemeljiteljica Zavoda sestara milosrdnica iz Verone koji je vodio brigu o bolesnima u bolnicama i Maria Troncatti (1883.-1969.), koja je radila četrdeset godina u amazonskoj regiji Ekvadora te je posvetila život pomaganju autohtonom stanovništvu, posebno narodu Shuar.