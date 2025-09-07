nezgoda na trgu sv. petra

Papa Lav se ispričao nakon što je slučajno udario kamermana

I.V./Hina

07.09.2025 u 19:54

Papa Lav - Ilustracija
Papa Lav - Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Papa Lav XIV. ispričao se nakon što je slučajno udario kamermana dok se u nedjelju vozio Trgom svetog Petra u papamobilu

69-godišnji poglavar Katoličke crkve pokušao je uhvatiti objekt koji mu je netko bacio iz gomile.

Posegnuo je unatrag izravno u kameru, zbog čega je službeni kamerman nakratko izgubio ravnotežu u stražnjem dijelu vozila.

Papa Lav se okrenuo i s osmijehom ispričao, rekavši "Scusa", talijanski za "oprostite".

vezane vijesti

Kad putuje u svome papamobilu, promatrači mu često bacaju predmete koji uključuju plišane igračke ili zastave različitih zemalja.

Vožnja Trgom svetog Petra obično se prenosi uživo putem interneta, a kamerman tim ciljem prati papu.

U nedjelju, poglavar 1.4 milijarde katolika diljem svijeta kanonizirao je pokojnog talijanskog tinejdžera Carla Acutisa, koji je umro 2006. godine u dobi od 15 godina.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zaoštravanje stava

zaoštravanje stava

Trump okreće ploču: Spreman sam kazniti Rusiju
očekuju se gužve

očekuju se gužve

Od ove jeseni uvode se nova pravila na granicama: Evo što se sve mijenja
'dosta nam je'

'dosta nam je'

FOTO Branitelji u Šibeniku prosvjedovali zbog festivala 'Fališ': Ne možete nam isprati mozak

najpopularnije

Još vijesti