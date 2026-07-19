Pao trojac koji je varao starije: Lažno se predstavljali kao policajci i odnosili ušteđevinu

Istražitelji sumnjaju da je 34-godišnjak telefonski kontaktirao žrtve, čije je brojeve pronašao u telefonskom imeniku, koristeći mobitel nabavljen isključivo za počinjenje kaznenih djela. U razgovoru se predstavljao kao policajac i uvjeravao ih da posjeduju krivotvorene novčanice koje policija mora provjeriti i privremeno oduzeti.

Kako su priopćili iz PU zagrebačke, osumnjičeni su od 13. do 17. srpnja na području Črnomerca, Maksimira i Velike Gorice ciljano birali osobe starije životne dobi te im se telefonom i osobno lažno predstavljali kao policijski službenici.

Nakon što bi žrtve doveo u zabludu, trojac bi automobilom dolazio na njihove adrese. Vozilom je upravljala 39-godišnjakinja, dok je 38-godišnjak ulazio u stanove predstavljajući se također kao policijski službenik. Kako bi bio uvjerljiviji, pokazivao je lažni etui s grbom policije te pod izgovorom da novac treba fotografirati i provjeriti, preuzimao gotovinu i odnosio je.

Dvije starije žene, 85-godišnjakinja i 81-godišnjakinja, predale su svoju životnu ušteđevinu, dok je treća žrtva, 74-godišnjakinja, posumnjala u priču o krivotvorenom novcu i odbila predati novac. Zbog toga su osumnjičenici odustali od dovršetka prijevare i udaljili se s mjesta događaja.

Policija reagirala nakon prvih prijava

Zagrebačka policija reagirala je nakon prvih prijavljenih prijevara i pokrenula intenzivne izvide, a dodatni poticaj za akciju bio je veći broj dojava građana koji su prijavili sumnjive telefonske pozive osoba koje su se predstavljale kao policajci.

Upravo zahvaljujući prikupljenim informacijama, policajci su 17. srpnja u Maksimiru uočili dvojicu osumnjičenika nakon pokušaja nove prijevare. Muškarci su pokušali pobjeći, no ubrzo su locirani i uhićeni na Bukovačkoj cesti dok su se vozili automobilom zajedno s 39-godišnjakinjom.



Policija navodi da su osumnjičenici otuđeni novac međusobno podijelili te ga potrošili na obiteljske potrebe. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 6.300 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja svo troje osumnjičenih predano je pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njih podneseno posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Policija ističe i kako su 34-godišnjak i 38-godišnjak i ranijih godina prijavljivani zbog istovrsnih kaznenih djela.



Iz zagrebačke policije ponovno apeliraju, osobito na starije građane i njihove obitelji, da ne predaju novac ili druge vrijednosti osobama koje se predstavljaju kao policijski službenici. Naglašavaju kako policija nikada telefonom niti dolaskom na kućnu adresu ne traži predaju novca radi provjere njegove ispravnosti te građane pozivaju da svaku takvu situaciju odmah prijave na broj 192.