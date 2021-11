Pantovčak se oglasio o ručku i večeri s Macronom: 'Kad mi organiziramo takve stvari zovemo sve, a to što se ne odazovu nije naš problem'

Uoči sutrašnjeg prvog bilateralnog posjeta jednog francuskog predsjednika Hrvatskoj - nema mira na relaciji Banski dvori - Pantovčak.

Primirje sklopljeno u Vukovaru trajalo je samo taj dan - a u nadmudrivanje je sada uvučen i Emmanuel Macron kojem premijer Andrej Plenković priprema ručak sa stotinjak uzvanika, ali za stolom nema mjesta za predsjednika Zorana Milanovića.

'Milanoviću je bilo ponuđeno da bude domaćin ili večere ili ručka. To je odbio, budući da je odbio ja sam preuzeo da budem domaćin i večere i ručka. Točka. Odite lijepo gore i pitajte ga - dobar dan, zašto niste htjeli biti domaćin ili ručka ili večere? Tamo postavljajte to pitanje, ne meni zahvaljujući kojem Macron dolazi i s kojim ćemo potpisati strateško partnerstvo, potpisati ugovor o kupnji Rafalea. To je kriva adresa, pitajte tamo gdje treba', kazao je kasno poslijepodne premijer Andrej Plenković.