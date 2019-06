Rat u Živom zidu je eskalirao: Petorka se gađa prljavim rubljem, a siva eminencija vuče konce iz sjene. Tko su oni zapravo?

Iako ovo nije prva drama u Živom zidu, izgleda da je mjesto u Europskom parlamentu glavne protagoniste ove političke opcije dovelo na korak do razjedinjenja. Dramatična situacija kod živozidaša prati se iz sata u sat. Donosimo vam stoga pregled glavnih aktera sukoba u Živom zidu, od navodne sive eminencije Vladimire Palfi do aktivnog saborskog zastupnika Branimira Bunjca

Peti na listi bio je angažirani saborski zastupnik Bunjac osvojivši 8106 glasova, dok je Lukanić osvojio njih 5910. Iako je, kako tvrdi Sinčić, još prije izbora bilo dogovoreno kako u Bruxelles ne ide nitko tko je u Hrvatskom saboru, dakle ni on ni Bunjac, nakon izbora Bunjcu to očito nije dobro sjelo.

No sukob oko saborskog mandata zapravo je samo posljedica sukoba oko novostečene fotelje u Europskom parlamentu. Naime, listu Živog zida predvodio je glavni tajnik stranke Tihomir Lukanić. Na posljednjem mjestu bio je Ivan Vilibor Sinčić, a koji je dobio najviše preferencijalnih glasova (18.314).

'U to sam vrijeme završavala Građevinski fakultet i smetalo mi je novčano opterećenje u kojem sam morala danonoćno raditi da bih pokrila sve svoje obaveze. Polako sam shvaćala da nikakva količina rada ne može promijeniti moje stanje i da je problem na višoj razini pa sam se priključila Savezu za promjene. Uvidjeli smo da sve više ljudi ima problem s nemogućnošću namirenja svojih obaveza, što je za posljedicu imalo blokade, ovrhe i naposljetku deložacije. Ti se ljudi nisu imali kome obratiti, država za njih nije marila, mediji su ih cenzurirali i ljudi su spuštenih glava napuštali svoje domove. Tako je osnovan Živi zid', napisala je svojedobno Vladimira Palfi na stranicama Živog zida.

Temperamentni Bunjac iza sebe ima Ivana Pernara, a on je jasno poručio – otiđe li Bunjac iz Sabora, odlazi iz stranke.

Naime, Sinčićeva želja bila je da u EU parlament ide Lukanić, no on je osvojio znatno manje glasova od Bunjca. Potom se Bunjcu zatresla i saborska fotelja jer je Vladimira Palfi izrazila želju da se vrati u parlament u kojem joj je Bunjac zapravo čuvao stolac.

Tada se potpisivala kao dipl. ing, no tjednik Globus 2016. je objavio informacije koje bacaju sumnju na stupanj akademskog obrazovanja kojim se kitila na kandidacijskoj listi.

Ono o čemu su mnogi tek šaputali, a to je da zapravo ona vuče konce, te je godine i potvrđeno. Saborski zastupnik Živog zida Hrvoje Runtić izlazi iz stranke i prelazi u Most zbog sumnjivog financiranja, ali i zbog uloge koju ima Palfi. Te 2016. također je došlo do žestokog obračuna odmah poslije završetka parlamentarnih izbora na kojima je Živi zid osvojio osam mandata.

Iste godine u medije je iscurila snimka na kojoj Palfi vrijeđa i dere se na Sinčića, što je potvrdilo prirodu tog odnosa, a o čemu su govorili disidenti Živog zida. Palfi je na tim izborima osvojila saborski mandat, no s obzirom na to da su ona i Sinčić te godine dobili sina Ksavera, prvu polovicu mandata prepustila je Branimiru Bunjcu. On je pak u srijedu na konferenciji za medije kazao: 'Živi zid postao je vlasništvo jedne osobe, a ta osoba zove se Vladimira Palfi. Ona odlučuje o svemu. Vlast je koncentrirala u svojim rukama. Samostalno sastavlja izborne liste, samostalno odlučuje o stranačkom novcu i zabranjuje javna istupanja bez njezinog odobrenja.'

Ivan Vilibor Sinčić

Aktualni predsjednik Živog zida, 29-godišnji Sinčić, borac je za 'monetarni suverenitet' i protivnik deložacija koji je u svojoj aktivističkoj karijeri nemalo puta bio odvođen u policijsku maricu zbog pružanja pasivnog otpora deložacijama. S Palfi je i utemeljio udrugu Stop deložacijama krajem 2012. Sinčić je, uz Pernara, ikona Živog zida.