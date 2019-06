Bunjac: Urlali su na mene, napravili mi udbašku sačekušu, a onda pustili video. Tog trenutka Vladimira Palfi je umrla u mome srcu

'Živi zid postao je vlasništvo jedne osobe, a ta osoba zove se Vladimira Palfi. Ona odlučuje o svemu. Vlast je koncentrirala u svojim rukama. Samostalno sastavlja izborne liste, samostalno odlučuje o stranačkom novcu i zabranjuje javna istupanja bez njezinog odobrenja', kazao je saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac na konferenciji za novinare

'Svatko tko se usuđuje suprotstaviti dolazi na listu za odstrel. Pod pritiskom supruge, Ivan Vilibor Sinčić odustao je od vođenja stranke. On u Živom zidu ne odlučuje ni o čemu', poručio je Bunjac.

Kulminacija je, dodaje, nastala kada je ona odlučila da u Europski parlament ide Tihomir Lukanić. 'Da bi se to dogodilo, svi koji su ga mogli prestići morali su biti maknuti. To smo u prvom redu gospodin Ivan Pernar i ja. Nisam dopustio da me se makne jer sam htio steći iskustvo u natjecanju i želim biti europarlamentarac ako to želi hrvatski narod. Nakon toga mi je rekla da sam foteljaš i da ona na mene uopće više ne računa u Živom zidu. Nakon takvih grubih riječi predao sam ostavku u Saboru i otišao kući. Dok sam ja pakirao stvari, ona je dotrčala za mnom i preklinjala me, vikala je da me moli da odustanem od toga. Povukao sam ostavku i ispao sam magarac', pojasnio je Bunjac situaciju otprije nekoliko mjeseci, kada je u javnost dospjela informacija da je podnio ostavku na saborski mandat.

Nakon toga je, kaže, počela druga etapa njegove marginalizacije. Kazao je kako je vodstvo izrezivalo Pernara s fotografija, njega osobno se micalo s press konferencija te kako se opstruiralo snimanje spota iz dijaspore jer se on u njemu pojavljuje pet sekundi.