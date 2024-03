Pakao u Belgorodu: 'Plačem samo noću... Ne daj bože da ovo zadesi Moskvu'

Isprva je mislila da je teško granatiranje Belgoroda povezano s predsjedničkim izborima u Rusiji i da samo treba 'pričekati'. Ali nakon Putinova reizbora granatiranje ne samo da nije prestalo, već se pojačalo. 'Ne izlazim iz kuće, čak ni do trgovine. Kada raketiraju, samo se maknem od prozora, odem u hodnik i pomolim se da nas ne pogodi', kaže. Tek navečer dopušta si plakati. Sa svog prozora ponekad može vidjeti posljedice raketnih napada.

Anja, još jedna stanovnica Belgoroda, na početku rata bila je u Harkivu, najbližem ukrajinskom gradu, pa može usporediti te dvije ratne situacije. Ona tvrdi da je u Belgorodu gore nego što je bilo u Harkivu jer je tamo gađana vojna infrastruktura, a ne civili. 'Život mi nije bio izravno ugrožen u Harkivu. Sve mi je to izgledalo prilično daleko', rekla je.

'Napetost ovdje možete rezati nožem. Ljudima su telefoni uvijek nadohvat ruke, stalno provjeravaju društvene medije da bi došli do informacija', rekao je Artjom. 'Život ide dalje, ali to je zastrašujuće. Ne znate kada će i gdje projektili pasti, trebate li pobjeći u sklonište ili ostati u svojoj kući, ići na posao', dodaje.

Artjom podsjeća da je gađanje civila ratni zločin. 'Nije važno koja zemlja puca. Posebno me ljuti to što Zapad ohrabruje ponašanje Ukrajine na ovom području i što paravojni ruski dobrovoljački korpus, koji radi s Oružanim snagama Ukrajine, ubija svoje sunarodnjake', rekao je. On zapravo nema čvrst stav o Ukrajini. 'Ne podržavam rat. I protiv sam postrojbi koje koriste zabranjeno oružje za ciljanje civila. Takvi ljudi su pravi teroristi', kaže.

Anastasia ne zna što građani uopće mogu učiniti. Ona vjeruje da je Rusija iskoristila Belgorod kao žrtveno janje.

'Za Ukrajince smo najvjerniji Putinovi pristaše, a za Ruse smo Ukrajinci i izbjeglice'

Mnogi stanovnici Belgoroda bili su protiv invazije na Ukrajinu od samog početka, a neki se prisjećaju da su vikendima vlakom odlazili na izlete u Harkiv.

'Ukrajinci nas smatraju neprijateljima zbog idiotskih vojnika koji vole ispaljivati ​​projektile na njih. Ali mi domaći se ne slažemo s time. Ukrajinci nas smatraju najvjernijim Putinovim pristašama, ali za Ruse mi smo Ukrajinci i izbjeglice koji će im ukrasti posao. Nikoga nije briga što mi umiremo. Nikoga nije bilo briga za Mariupolj, Harkiv ili Šebekino... Dok borbe ne dođu do Moskve, nikoga neće biti briga', rekla je Anastasia, susprežući suze. Na pitanje o napadima dronovima na Moskvu, samo se nasmiješila: 'To nisu pravi projektili. Ne daj bože da moraju izdržati ovo što smo mi prošli.'