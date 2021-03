Ozren Polašek: Ako ostane dobra sitaucija i ljeto prođe s malim opterećenjem virusom znači da smo se provukli kroz veći dio epidemije

Član Vladinog znanstvenog savjeta Ozren Polašek komentirao je u utorak navečer stanje s pandemijom koronavirusom, kao i preliminarne rezultate istraživanja u Hrvatskoj prema kojima četvrtina stanovništva ima antitijela.

Preliminarni podaci seroepidemiološke studije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na 1.500 ispitanika govore da je četvrtina, odnosno 25 posto stanovništva steklo antitijela na covid-19, potvrdio je to ravnatelj te institucije Krunoslav Capak.

Polašek je za N1 kazao da željno očekuje čuti metodologiju kako smo došli do tog broja da možemo vidjeti koliko takav rezultat vrijedi na ukupnoj populaciji. 'Ako se pokaže da vrijedi za cijelu populaciju, to bi značilo dosta za buduće akcije jer bi to značilo da je četvrtina ljudi pod manjim rizikom ili otporna na virus', smatra Polašek.