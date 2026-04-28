HDZ i SDP ukrstili koplja oko Obiteljskog zakona: 'Površno i neozbiljno'

'Država u obitelj ulazi samo onda kada je dijete u riziku i onako kako joj zakon dozvoljava. Trenutni Obiteljski zakon to čini sporo, neprecizno i bez obvezujućih rokova', rekla je.

Zastupnica Tanja Sokolić (SDP) je u ime predlagatelja upozorila da je tijekom tri godine u pet gradova medijski zabilježeno više od 200 slučajeva nasilnog ponašanja djece mlađe od 14 godine. No, u sustavu u slučaju nasilnog ponašanja ne postoje definirani rokovi, kazala je.

Stoga Klub SDP-a predlaže dodavanje novog članka zakona, 145a, kojim se uvodi obveza žurnog postupanja Hrvatskog zavoda za socijalni rad u slučaju nasilnog ponašanja djece mlađe od 14 godine u roku od osam dana.

Navela je da, po njezinom osobnom iskustvu u sustavu obrazovanja, od prijave prođu tjedni, a nekad i mjeseci iako u Obiteljskom zakonu stoji žurno postupanje, ali ne navodi se rok.

Sokolić (SDP): I roditelji bi bili obvezni sudjelovati u programu

Sokolić je kazala i da prijedlogom dopuna zakona traže uvođenje 12-mjesečnog strukturiranog programa s roditeljima čije je dijete prepoznato kao dijete u riziku da postane žrtvom ili da postane počiniteljem. Tako bi, kaže, roditelji imali obavezu sudjelovati u tom programu kojeg će voditi licencirana stručna osoba.

Ako roditelji bez opravdanog razloga sustavno odbijaju sudjelovati u programu pomoći koji im sustav nudi, bili bi kažnjeni novčanom kaznom od 2000 eura.

Sokolić je podsjetila i da pravobraniteljica za djecu u izviješću o radu za 2024. navodi da je u toj godini njezin Ured primio 2.424 prijave povrede prava djece što je rast 11 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Posebice je upozorila na rast prijava vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama - bilo ih je 210 što predstavlja porast od 44 posto u odnosu na 2023.

Također, upozorila je, podaci MUP-a pokazuju da je u 2024. evidentirano gotovo 3000 kaznenih djela u kojima su počinitelji ili sumnjivi počinitelji bili maloljetnici i mlađi punoljetnici uz porast u odnosu na godinu ranije.

Mađerić (HDZ): SDP-ov prijedlog zakona predstavlja nepotrebno normiranje

Državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić je u ime Vlade odbila SDP-ov prijedlog kazavši da su Obiteljskim zakonom već propisane opće obveze Hrvatskog zavoda za socijalni rad u slučaju povrede djetetovih osobnih prava koji uključuju bilo koji oblik nasilja.

Taj Zavod je dužan odmah, bez odgode, po primitku prijave ispitati slučaj i poduzeti mjere za zaštitu djetetovih prava.

Mađerić je kazala i da SDP-ov prijedlog dopuna zakona predstavlja 'nepotrebno normiranje' jer su postupanja Hrvatskog zavoda za socijalni rad u zaštiti prava i dobrobiti djeteta u slučaju nasilja već uređena Obiteljskim zakonom.

Zastupnik Marin Piletić (HDZ) ocijenio je da je SDP-ov prijedlog dopuna Obiteljskog zakona 'površan i neozbiljan' te je daleko od cjelovite reforme.

Za razliku od njega Marija Lugarić (SDP) upozorila je da sustav često reagira tek kada je šteta već nastala pri čemu žurno postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad često dovodi do rješenja tek nakon nekoliko mjeseci.

Stoga paketom od devet zakonskih prijedloga, koje su uputili u saborsku proceduru, žele stvoriti sustav ranog prepoznavanja i prevencije nasilja među djecom.

Oporba je podržala SDP-ov prijedlog dopuna Obiteljskog zakona, a i Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) istaknula je važnost prevencije.

'Prevencija je ključ svega i kada se stvari već dogode je prekasno. Ali, kada su se stvari već dogodile i kada je prekasno dajmo alate u ruke kako bi mogli djelovati', poručila je.