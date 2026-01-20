Rušenje Vjesnika na čekanju: Žalba zagrebačke tvrtke u zadnji čas zaustavila posao

Žalba je zaprimljena u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u samoj završnici roka , posljednjeg dana predviđenog za takav potez.

V.D.M. Promet, tvrtka u vlasništvu Domagoja Mandića, bavi se građevinskim radovima i rušenjem objekata. Na zagrebačkom području iza sebe ima više stambenih projekata, a trenutačno gradi veliku zgradu u Ozaljskoj ulici. Detalji žalbe zasad nisu poznati, no izvjesno je da će cijeli postupak uklanjanja Vjesnikova nebodera biti dodatno odgođen, navodi Jutarnji list.