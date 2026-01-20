NE MOŽE BEZ KOMPLIKACIJA

Rušenje Vjesnika na čekanju: Žalba zagrebačke tvrtke u zadnji čas zaustavila posao

L. F.

20.01.2026 u 08:25

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Ugovor o rušenju zgrade Vjesnika, koji je prema najavama trebao biti potpisan sutra, ipak neće biti zaključen. Razlog je žalba zagrebačke tvrtke V.D.M. Promet na odluku Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da posao povjeri vinkovačkom EURCO-u, piše Jutarnji list

Žalba je zaprimljena u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u samoj završnici roka, posljednjeg dana predviđenog za takav potez.

vezane vijesti

V.D.M. Promet, tvrtka u vlasništvu Domagoja Mandića, bavi se građevinskim radovima i rušenjem objekata. Na zagrebačkom području iza sebe ima više stambenih projekata, a trenutačno gradi veliku zgradu u Ozaljskoj ulici. Detalji žalbe zasad nisu poznati, no izvjesno je da će cijeli postupak uklanjanja Vjesnikova nebodera biti dodatno odgođen, navodi Jutarnji list.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
od podrške do podjela

od podrške do podjela

Godina dana mandata: Hrpa pukotina u srcu MAGA-ina svijeta - kakva je budućnost trampizma?
opet prijetnje

opet prijetnje

Kakav udarac za Macrona! Nakon što je odbio Trumpa, stiže šokantna osveta
hyunmoo-5

hyunmoo-5

Južna Koreja rasporedila svoj 'projektil-čudovište': Što će učiniti s tajnim oružjem?

najpopularnije

Još vijesti